Piektdien reģistrēti pieci jauni Covid-19 slimnieki

Pagājušajā diennaktī, veicot 2258 Covid-19 testus, reģistrēti pieci jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais ieradies no Francijas, viens saslimušais ir kontaktpersona, bet trīs personām tiek precizēts infekcijas avots. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 277 084 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1464 personas un 1248 izveseļojušās, bet 35 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionēti jauni pacienti ar Covid-19, bet viens pacients izrakstīts no stacionāra. Kopumā stacionāros ārstējas deviņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Kopumā no stacionāra izrakstīti 210 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

Foto: no arhīva