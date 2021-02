Piektdien un nedēļas nogalē atcels 44 reģionālo autobusu reisus

No piektdienas, 5.februāra, līdz svētdienai, 7.februārim, saistībā komandantstundu un pasažieru skaita kritumu tiks atcelti 44 reģionālo autobusu reisi 21 maršrutā, pavēstīja Autotransporta direkcijā.

Piektdien, 5.februārī, tiks atcelti reisi maršrutos Daugavpils-Lociki, "Cata"-Cīrulīši-"Cata", Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-Ķekava, Rīga-Spuņņupe-Jaunķemeri, Rīga-Sloka, Rīga-Ropaži, Rīga-Jelgava un Rīga-Salaspils.

Savukārt sestdien, 6.februārī, atcels atsevišķus reisus maršrutos Rīga-Mārupe, Rīga-Jelgava, "Cata"-Cīrulīši-"Cata", kā arī Valmiera-Cēsis un Rīga-Vecumnieki.

Vienlaikus sestdien, 6.februārī, un svētdien, 7.februārī, atcels atsevišķus reisus maršrutos Rīga-Olaine, Rīga-Ādaži-Kadaga, Rīga-Garkalne-Vangaži, Rīga-Baldone, Rīga-Jaunķemeri, Rīga-Sloka, Daugavpils-Lociki, Rīga-Salaspils, Rīga-Daugmale, Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne, Rīga-Ādaži-Carnikava, Rīga-Valdlauči-Pļavniekkalns-Ķekava, Rīga-Pļavniekkalns-Ķekava, Rīga-Spuņņupe-Jaunķemeri, Rīga-Ropaži, kā arī Liepāja-Grobiņa.

Autotransporta direkcijā norādīja, ka aktīvi tiek sekots līdzi sabiedriskā transporta piepildījumam, īslaicīgi atceļot tos reisus, kuros pasažieru tikpat kā nav, vienlaikus nodrošinot sabiedrisko transportu arī vakara stundās, lai tie iedzīvotāji, kuri strādā maiņu grafikā, piemēram, medicīnas jomā, varētu nokļūt mājās vai uz darbu.

Tāpat direkcijas pārstāvji aicināja iedzīvotājus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā "www.atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portālā "www.1188.lv".

Jau ziņots, ka naktī no piektdienas uz sestdienu, kā arī naktī no sestdienas uz svētdienu iedzīvotājiem no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāatrodas savās mājvietās. Dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā jānorāda personas dati, dzīvesvietas adrese, pārvietošanās iemesls un pārvietošanās galamērķis. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

