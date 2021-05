Piektdien vakcinācijas pret Covid-19 temps saglabājies augsts, izpotēts līdz šim lielākais skaits J&J vakcīnas devu

Vakcinācijas pret Covid-19 temps arī piektdien Latvijā saglabājies diezgan augsts - pie vakcīnas devas tikuši vismaz 14 095 cilvēki, turklāt nedēļas pēdējā darbdienā izpotēts līdz šim lielākais skaits "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotās vakcīnas devu, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati.

Piektdien Latvijā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu saņēmušas 4943 personas, otro devu - 7510 personas, bet 1642 cilvēki vakcinēti ar J&J preparātu, kuram nepieciešama tikai viena deva.

Saskaņā ar atjauninātajiem datiem, ceturtdien pret Covid-19 vakcinēti 18 052 cilvēki, trešdien - 19 773, otrdien - 14 664, bet pirmdien - 10 367 cilvēki.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits centralizēti apkopotajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām dara zināmus NVD tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts.

Līdz šim vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši 425 594 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēgušas 168 587 personas. Kopumā valstī veiktas 594 181 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada marta sākumā provizoriski bija 1,889 miljoni iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 22,53% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu pabeiguši - 8,92%.

Piektdien iedzīvotāji pārsvarā saņēmuši "Pfizer/BionTech" vakcīnu. Kā pirmo devu "Pfizer/BionTech" vakcīnu saņēma 3972 cilvēki, "Moderna" pirmā deva tikusi 965 cilvēkiem, bet ar "AstraZeneca" vakcīnu sapotētas sešas personas. Kā otrā deva "Pfizer/BionTech" vakcīna izmantota 3990 reizes, "AstraZeneca" vakcīna izmantota 1205 reizes, "Moderna" - 2315, bet "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva izmantota 1642 reizes.

No piektdien vakcinētajiem 3809 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3719 personas virs 60 gadiem, 2201 persona ar hroniskām saslimšanām, 586 - izglītības iestāžu darbinieki, 1470 personas, kas vakcinētas "pēc paša vēlēšanās", 424 - mediķi, 425 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 206 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 323 personas ar citām veselības indikācijām, 387 - operatīvo dienestu darbinieki, 202 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 74 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 90 - sociālā aprūpes centra klienti, 91 - ārstniecības iestādes darbinieks, deviņi speciālo iestāžu klienti, trīs ieslodzītie, divi ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki un viena personas saņēmusi poti pirms ceļojuma.

Vakcināciju veikuši 407 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējuši "Veselības centrā 4" - 1102 cilvēkus, "Veselības centru apvienībā" - 944, SIA "Vizuālā diagnostika" - 756, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā - 424, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā - 386, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā - 352, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā - 255, "Dzelzceļa veselības centrā" - 221 un "Saldus medicīnas centrā" - 203.

Vakcinācijas procesu pabeigušas 23 287 ārstniecības personas, 63 616 personas vecumā virs 60 gadiem, 25 410 personas ar hroniskām slimībām, 9274 ārstniecības iestāžu darbinieki, 9527 personas, kas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 6076 sociālās aprūpes centra klienti, 10 483 izglītības iestāžu darbinieki, 3274 sociālās aprūpes centra darbinieki, 5393 personas no citas paaugstinātās riska grupas, 3486 personas, kas vakcinētas "pēc paša vēlēšanās", 2551 persona, kura ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 2174 operatīvo dienestu darbinieki un citi Latvijas iedzīvotāji.

