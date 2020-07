Piektdien būs pārsvarā sauss laiks, bet gaiss iesils līdz 24 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Piekrastē gaisa temperatūra būs robežās no plus 17 līdz plus 21 grādam.

Pūtīs lēns dienvidrietumu, dienvidu vējš.

Savukārt šonakt nakts sākumā galējos austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss.

