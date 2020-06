Piemin komunistiskā genocīda upurus

Sakarā ar pandēmiju, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, 14. jūnijā Jelgavā, Svētbirzē pie piemiņas akmens sagūla individuāli nesti ziedi. Tradicionālais mītiņš nenotika. Viens no Svētbirzes apmeklētājiem Oskars Grinfelds teica, ka viņa tēvs tika izsūtīts 1941. gada 14. jūnijā. Pats viņš vēlāk gribējis brīprātīgi pieteikties vācu nacistiskajā armijā, taču māte to nav ļāvusi. 1943. gada Jāņos viņš piespiedu kārtā iesaukts leģionā, kur divas reizes ticis ievainots. Kara beigās viņam, pateicoties laimīgam gadījumam, izdevās izvairīties no gūsta.

Foto: Gaitis Grūtups