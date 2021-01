Pieminot barikāžu 30.gadadienu, 13.janvārī rīkos akciju “Iededz guni!”

Šogad janvārī aprit 30 gadi kopš 1991.gada barikādēm, un Zemgales 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība aicina ikvienu, kura sirdī mīt brīvības alkas un neatkarīgas Latvijas ideja, 2021.gada 13.janvārī, iestājoties tumsai, iedegt uguni, pieminot šo valsts vēsturei nozīmīgo vēsturisko pagrieziena punktu un tos cilvēkus, kuri brīvības vārdā atdeva un bija gatavi atdot savas dzīvības, informē biedrība.

“Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un noteiktos ierobežojumus, šogad barikāžu notikumu apaļajā jubilejā nevaram pulcēties, kurināt ugunskurus un klātienē dalīties atmiņās. Taču šos notikumus aizmirst nedrīkstam, tādēļ aicinām ikvienu 13.janvārī, iestājoties tumsai, ar labām domām un brīvības garu sirdīs pie savas mājas aizdegt lāpu, ugunskuru, kur to ļauj noteikumi, vai sveci, parādot, ka no mazas liesmiņas varam sasildīt visu Latviju,” aicinājuma mērķi skaidro Zemgales 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Ervīns Ābele.

“Akcijas nosaukums “Iededz guni!” radies, iedvesmojoties no latvju dainām, it īpaši no divrindes: “Kuram guni namiņā, Lai silst visa pasaulīte”, jo gan tolaik – pirms 30 gadiem aizstāvot brīvības ideju, gan šobrīd, kad cīnāmies ar pandēmiju, ir būtiski būt vienotiem, sasildīt vienam otram ar labiem vārdiem un darbiem un novērtēt mūsu skaisto zemi – Latviju,” skaidro biedrībā.

13.janvāris akcijai “Iededz guni” nav izvēlēts nejauši – šajā dienā 1991.gadā kaimiņvalstī Lietuvā ar PSRS armijas uzbrukumu Viļņas televīzijas torņa aizstāvjiem aizsākās traģiskie un vēsturi mainošie notikumi, kas lika arī Latvijas iedzīvotājiem iziet ielās, būvēt barikādes un būt gataviem cīnīties ar agresoru. Latvijā šī cīņa prasīja astoņu cilvēku dzīvības, un viņu vārdi paliks ierakstīti vēstures lappusēs. “Bija bojā gājušie, kuru dzīvības izdzēsa lodes, un bija un joprojām ir arī cilvēki, kas nebaidījās un bija gatavi palikt uz barikādēm, un viņu priekšā cieņā jānoliec galvas, vismaz klusi pasakot “paldies,” piebilst E.Ābele.

Zemgales 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība izveidota pagājušajā gadā, un par tās biedru var kļūt ikviens barikāžu dalībnieks. To iespējams izdarīt, nosūtot iesniegumu par uzņemšanu uz biedrības juridisko adresi Līču ielā 14, Jelgava vai uz e-pastu: barikades.zemgale@gmail.com. Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruni 26414935.

Foto: no arhīva