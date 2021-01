Piešķir finansējumu piemaksu nodrošināšanai mediķiem un citiem Covid-19 ierobežošanā iesaistītajiem darbiniekiem

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un darbinieku darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos valdība šodien, 21. janvārī, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Veselības ministrijai piešķīra finansējumu 69 341 604 eiro apmērā, lai nodrošinātu piemaksas Covid-19 ārstniecībā un ierobežošanā iesaistītajiem mediķiem un citiem darbiniekiem no šā gada 1.janvāra līdz 31.martam, informē Veselības ministrijas (VM) preses sekretāre Sintija Gulbe.

Līdz ar Covid-19 straujo izplatību arvien turpina pieaugt Covid-19 pacientu skaits slimnīcās. Papildu slodzi uz ārstniecības iestādēm rada arī lielais saslimušo vai pašizolācijā esošo mediķu skaits. Tādējādi vairāk kā iepriekš aktualizējas cilvēkresursu trūkums veselības aprūpes nozarē, kā arī ārstniecības personu “izdegšana”.

Lai motivētu ārstniecības personas šajos apstākļos un piesaistītu papildu medicīnas personālu, paredzēta piemaksa 100% apmērā no mēnešalgas stacionārajās ārstniecības iestādēs strādājošajiem mediķiem un nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 pacientu ārstniecībā un aprūpē, uzņemšanas nodaļu darbiniekiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, ģimenes ārstiem un ārsta praksēs nodarbinātajiem ārstu palīgiem un māsām, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra ierēdņiem un darbiniekiem.

Piemaksas līdz 30% no mēnešalgas paredzētas stacionāro ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā. Piemaksas līdz 50% no mēnešalgas paredzētas arī noteiktiem Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, kas iesaistīti Covid-19 uzliesmojuma un seku novēršanā. Paredzēts piemaksas noteikt arī farmaceitiem par kompensējamo medikamentu izsniegšanu no A saraksta (receptēm ar norādītu zāļu aktīvo vielu) 0,71 eiro cents par vienu recepti.

