Piketētājus no Jelgavas Briselē atbalsta Ameriks un LPS pārstāvji

Šodien sešus jelgavniekus, kas Briselē pie Eiropas Parlamenta (EP) ēkas piketējuši par Jelgavas kā republikas nozīmes pilsētas saglabāšanu, atbalstījuši Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji, EP deputāts Andris Ameriks (GKR) un bijušais eiroparlamentārietis Andrejs Mamikins, liecina pasākuma rīkotāju publiskotās fotogrāfijās.

Attēlos redzams, ka ar piketa dalībniekiem komunicējuši Ameriks, Igaunijas eiroparlamentārietes Janas Tomas palīgs Mamikins, kā arī LPS priekšsēdētājs Gints Kaminskis, ģenerālsekretāre Mudīte Priede un bijušais Jēkabpils mērs Leonīds Salcevičs (Jēkabpils reģionālā partija).

Uz piketētāju plakātiem bija redzami saukļi "Jelgavai būt lielpilsētai", "Par pārdomātu novadu reformu", "VARAM sakarīgi reformu darām", "Īsta reforma, nevis politiska" un "No! To the formal approach" jeb "Nē! Formālai pieejai".

"Mēs neesam pret reformu, mēs esam par pārdomātu reformu," uzsvēra piketa grupas koordinators, jurists no Jelgavas Edgars Lucis.

Viņš arī aicināja iedzīvotājus parakstīties iniciatīvu portālā "Manabalss.lv", kur sākta parakstu vākšana par Jelgavas un abu tuvējo - Jelgavas un Ozolnieku - novadu neapvienošanu.

"Man kā bijušajai Jelgavas rajona izpilddirektorei un Jelgavas iedzīvotājai nav pieņemama tā attieksme, ko pauž mūsu valdība un parlaments attiecībā gan pret Jelgavas pilsētu, gan visu šo procesu, kādā notiek šī uzspiestā administratīvi teritoriālā reforma, kurā netiek iesaistīti un netiek uzklausīti iedzīvotāji un netiek uzklausītas pašvaldības," atbalstot piketētājus, pauda Priede.

Jau ziņots, ka par piketa vietu izvēlēts tieši EP, jo Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas eksperti februāra vidū konstatēja demokrātijas pārkāpumus Latvijā administratīvi teritoriālās reformas procesā. Piketa mērķis ir pievērst politiķu un sabiedrības uzmanību teritoriālās reformas plānam apvienot Jelgavu ar Jelgavas un Ozolnieku novadu.

Tāpat vēstīts, ka pēc trīs stundu debatēm Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvājumu apvienot Jelgavu ar abiem kaimiņu - Jelgavas un Ozolnieku - novadiem.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (ZZS), aizstāvot pilsētas tiesības palikt kā atsevišķai administratīvi teritoriālajai vienībai, saglabājot valsts nozīmes statusu, klāstīja, ka pašlaik Jelgavai ir liela pārnovadu ietekme. Pilsēta esot kultūras, zināšanu, loģistikas centrs, universitātes pilsēta, nodrošina darba vietas iedzīvotājiem no kaimiņu un arī tālākiem novadiem.

Pilsētas mērs arī uzskata, ka, pilsētu apvienojot ar abiem kaimiņu novadiem, pārnovadu ietekme samazināsies. Turpretī palielināsies pašvaldības pakalpojumi izmaksas pilsētas iedzīvotājiem, samazināsies starptautiskā atpazīstamība, Eiropas Savienības fondu pieejamība, domā Rāviņš.

Neticību vairāku deputātu vidū izraisīja Rāviņa teiktais, ka dažādu pašvaldību informatīvo sistēmu salāgošana, pēc pašvaldības aplēsēm, varētu izmaksāt pat piecus miljonus eiro.

Pret visu trīs pašvaldību apvienošanu bija arī Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune (LZS). Viņš uzskata, ka vietvara spēj pildīt tai noteiktās funkcijas, turklāt, neskatoties uz lielo pagastu skaitu, visu teritoriju attīstība notiek vienmērīgi. Tieši nevienmērīga teritoriju attīstība, pēc Caunes paustā, ir viens no plānotās reformas draudiem.

Viņš arī salīdzināja vairākus novada rādītājus, piemēram, attīstības līmeņa indeksu, ieņēmumu apmēru uz vienu iedzīvotāju, ar pašvaldībām, kuras reformas neskars, uzsverot, ka vairākos aspektos Jelgavas novads pārspējot Līvānu vai Daugavpils novadus. Arī iedzīvotāju skaitu kritums novadā esot mazāks.

Foto: no piketētāju arhīva