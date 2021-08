Pilnsabiedrība JKP aicina izmantot mobilo aplikāciju un informē par izmaiņām darba laikā

Juridiskām personām un privātmājās dzīvojošiem, kam atkritumu izvešanas dienā nepieciešams izstumt konteineru tuvāk ceļam, ir iespēja ērti sekot līdzi grafikam ar mobilās lietotnes palīdzību. Aplikācija ir lejuplādējama gan Android, gan iOs viedtālruņos, informē uzņēmums.

Lai sāktu lietot mobilo aplikāciju, jāizvēlas opcija "Atjaunot paroli" un jāievada e-pasts, kuru norādījāt līgumā. Uz e-pastu atnāks saite, nospiežot uz kuras, varēs izveidot jaunu paroli. Pēc tam vajag atvērt aplikāciju, ievadīt līgumā norādīto e-pasta adresi un jaunizveidoto paroli. Pateicoties lietotnei, ir mazāk iespēju palaist garām izvešanu: iestatījumos var ērti izvēlēties laiku, kad vēlaties saņemt atgādinājumu.

Savukārt lielgabarīta atkritumu izvešanai līdzi sekot iespējams šeit: https://atkritumijkp.lv/lielgabarits. Daudzdzīvokļu mājām tā notiek divas reizes mēnesī, privātmājām - reizi mēnesī, iepriekš piesakoties pa tālruni 63026010. JKP vēlas atgādināt, ka lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, liela izmēra elektrotehnika. Putuplasts, izstrādājumi no cietas plastmasas – tie ir sadzīves atkritumi, savukārt lielas kartona kastes ir jāsaplacina un jāmet konteinerā dalītiem atkritumiem.

Sākot ar augustu, pilnsabiedrība JKP pirmdienās pieņems klientus no pulksten 8.00 līdz 19.00, savukārt no otrdienas līdz piektdienai - no pulksten 8 līdz 17. Brīvdienās klientu apkalpošanas daļa Dobeles šosejā 34 - slēgta.

Klientu, kuri izmanto mobilo sakaru operatora “Bite” pakalpojumus, ērtībām pilnsabiedrība JKP nodrošina iespēju zvanīt uzņēmumam bez maksas.

Līdz šim daļai klientu nācās papildus samaksāt savam operatoram, veicot telefona zvanus, jo viņu izvēlētais tarifs neparedz bezmaksas zvanus uz visu operatoru numuriem.

Tagad “Bite” klientiem ir iespēja sazināties ar JKP pa numuru 27078432 bez papildu maksas savam operatoram.

Foto: JKP