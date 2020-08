Pilsētā atputekļos vēl 17 ielas

Ņemot vērā sausos laikapstākļus, kas veicina putekļu veidošanos jo īpaši uz grantētajām ielām, šonedēļ pilsētā atsākas grants seguma ielu atputekļošana, izmantojot “CC Road” preparātu. Šajā darbu posmā – līdz augusta beigām – plānots atputekļot 17 ielas un ielu posmus, informē pašvaldībā.



Pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība” skaidro, ka grantēto ielu atputekļošana atbilstoši apstiprinātajai grants seguma programmai sākas, iestājoties sausākam laikam – martā, aprīlī –, bet noslēdzas – septembrī. Šogad no marta līdz jūnijam atputekļošanas materiāls brauktuves segumā iestrādāts apmēram 50 pilsētas ielās un ielu posmos. Šobrīd darbi atsākas, atsevišķās ielās atkārtotu vai pirmreizēju brauktuves atputekļošanu veicot pēc seguma stāvokļa izvērtēšanas.

Augustā plānots atputekļot Kadiķu ceļu, Draudzības, Ziedoņa ielu, Vītolu ceļa posmu no Miezītes ceļa līdz Svētes upes tiltam, Dainas, Kārklu, Sniega, Kārļa, Kārļa Praula, Līču, Emburgas ielu, Būriņu ceļu posmā no Baložu ielas līdz dzelzceļa uzbērumam, Bērzu ceļu, Graudu ielu, Klijēnu ceļu posmā no Nr.5 līdz 12, 5. līnijas posmu no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam, Viestura ielu.









Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība