Pilsētu saukļu laiks ir beidzies

Kristaps Štobis ir vides dizainers un mākslas pedagogs. Viņš sevi dēvē par Ziemassvētku mākslinieku, jo kopā ar domubiedriem izveidojis uzņēmumu, kas, strādājot ar zīmolu “December Design”, nodarbojas galvenokārt ar Ziemassvētku dekorāciju veidošanu Latvijas pašvaldībās, kā arī Lietuvā un Norvēģijā. Kristaps Jelgavai vēl neko nav gatavojis un Jelgavu un Dobeli pazīst vairāk kā caurbraucējs ceļā no Liepājas uz Rīgu. Bet arī caurbraucēja skats no malas reizēm var būt vērtīgs.

– Ko domājat par pilsētu saukļiem, moto, devīzēm? Vai Jelgava, jūsuprāt, atbilst pozicionētajiem saukļiem – pilsēta izaugsmei, studentu, jauniešu pilsēta? Vai šādiem saukļiem ir nozīme?

Saukļu laiks ir beidzies – tas ir mans subjektīvais viedoklis. Sauklis neko nedos, nepievienos pilsētas zīmolam papildu vērtību. Tas ir pagājis posms, kas vairs nav aktuāls. Saukļi ir arī Ventspilij, Siguldai, Liepājai un citām pilsētām. Jelgavai, manuprāt, jādomā, vai tai vispār ir vajadzīgs sauklis, jo tas, ka pilsētai ir potenciāls, ir nepārprotami – Rīgas tuvums, loģistikas centri, daudz uzņēmumu. Ir gudrāki, citādāki veidi, kā sevi pozicionēt, jo pilsētu starpā pastāv konkurence, kurai sakārtotāka vide, kura piemērotāka ģimenēm ar bērniem u.c. Pilsētai jādomā, kā tā sevi redz pēc pieciem gadiem, un nevar neņemt vērā iedzīvotāju viedokli. Jā, Jelgavā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte, bet Jelgava – studentu pilsēta? Šķiet, ka vairs ne. Paliekošas pilsētas vīzijas veidošana nevar būt atrauta no tautas viedokļa. Nedrīkst neņemt vērā arī to, ka pasaule strauji mainās – tā ir jaunā realitāte. Mēs cenšamies skatīties nākotnē, gaidām, kad pandēmija beigsies, bet tā, kā bija, vairs nebūs. Reklāmas saukļi, plakāti, aicinājumi – cilvēki pret tiem kļuvuši imūni. Jābūt personiskākai pieejai, jāveido dzīve tā, lai cilvēkiem patiktu šeit dzīvot, lai viņi gribētu te būt. Braucot pa Latviju, izskatās, ka daudzās vietās varbūt vajag nedaudz vairāk gribēt, nepieciešams jaudīgs grūdiens, saņemšanās. Nāk pavasaris, un Lielā talka ir laba ideja. Taču cilvēkiem nevajadzētu visu gaidīt no valdības, pašvaldībām, bet nākt pašiem ar savām iniciatīvām, veidot mikrorajonu grupas, apkaimju biedrības. Dažās pilsētās tādas ir, un tas ir lieliski.

Foto: no personīgā arhīva