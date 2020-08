Pilssalas ielas koki gaida sabiedrības spriedumu

Vēl šodien turpinās 6. augustā pašvaldības mājaslapā izziņotā koku ciršanas Jelgavā, Pilssalas ielā, publiskā apspriešana. Ar šīs ieceres materiāliem var iepazīties Jelgavas domes ēkā, Klientu apkalpošanas centrā un būvvaldē, kā arī elektroniski pašvaldības mājaslapā. No pašvaldībā iepriekš publicētās informācijas izriet, ka Pils salas degradētās teritorijas sakārtošanas projektā plānots izcirst 129 kokus, no kuriem 84 atrodas Pilssalas ielā.

Rundāles pilī iesaka atklāt skatam arī Jelgavas pili





Vistuvāk Lielupes tiltam izcērtamo koku rindā atrodas desmit parastās zirgkastaņas, kas aug tieši pretī Jelgavas pilij. Pēc LLU kanclera Ziedoņa Helviga lūguma šo zirgkastaņu iederību kopējā ainavā izvērtēja lietpratēji no Rundāles pils muzeja. Z.Helvigs stāsta, ka izvērtēšana veikta gan dienasgaismā, gan vakarā spuldžu apgaismojumā. Rundāles pils muzeja speciālisti secina (tas izklāstīts vēstulē ar muzeja direktores Lauras Lūses parakstu), ka kastaņas šajā vietā ir neiederīgas, jo ne tikai ir pretrunā ar vēsturisko arhitektūru un ar kuplajām lapotnēm aizsedz pils zemākos stāvus, bet arī, ņemot vērā augsnes neatbilstību koku vajadzībām, vārguļo un ir daļēji iznīkušas. “Jelgavas pils arhitektūra vislabāk atklājas, iebraucot pilsētā no Rīgas puses. Tuvojoties Lielupes tiltam, pils strauji izaug ceļa labajā pusē un pārsteidz ikvienu ar krāšņo baroka arhitektūru un vareno mērogu. Līdzīgi kā Frančesko Rastrelli projektētajai Ziemas pilij Sanktpēterburgā, arī Jelgavas pils majestātiskumu vēl vairāk izceļ upes tuvums, kas ļauj netraucēti no lielāka attāluma ieraudzīt visu centrālā korpusa fasādi un no pareizā skatu punkta arī fasādes atspulgu ūdenī. Ne sākotnēji, ne 19. gadsimtā koku stādījumi pils priekšā gar Lielupes krastu nav bijuši. Arī citi ap pili esošie apstādījumi nav atbilstoši ēkas celšanas laikam, bet tapuši 19. gadsimtā. Kastaņu rinda iestādīta 20. gadsimtā, Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Šobrīd robainā koku rinda disharmonē pils ainavā,” raksta Rundāles pils muzeja direktore L.Lūse. Var piebilst, ka viens no nocērtamajiem kociņiem iestādīts 90. gadu sākumā, kad LLU pirmkursniekiem bija tradīcija 1. septembrī pils apkārtnē stādīt kokus.

Foto: Gaitis Grūtups