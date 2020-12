Pirmajā piegādē Latvijā plānots nogādāt 9750 vakcīnas pret Covid-19 devas; tās slimnīcām izvadās zāļu lieltirgotavas

Plānots, ka pirmajā piegādē Latvijā nonāks 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devas, norādīja Zāļu valsts aģentūrā.

Tikmēr Veselības ministrija publiskojusi laika grafiku pirmo vakcīnu nonākšanai Latvijā. Ministrija norāda, ka pēc šī brīža plāna Latvija vakcīnas saņems 26.decembrī. Ministrija skaidro, ka tās tiek uzglabātas sasaldētā veidā mīnus 75 grādos.

Savukārt 28.decembra rītā zāļu lieltirgotavas piegādās šo vakcīnu desmit Latvijas slimnīcu vakcinācijas kabinetiem, kur to plus 2 līdz plus 8 grādos var uzglabāt līdz piecām dienām.

Plānots, ka šajā pašā dienā sāksies vakcinācija, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" uzsvērusi, ka šī ir labākā Ziemassvētku dāvana mediķiem un sabiedrībai kopumā.

Kā ziņots, Eiropas Komisijai (EK) pirmdien apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas sākšanai tuvākajās dienās.

"Es vienmēr esmu šīs pandēmijas laikā teikusi, ka šajā mēs esam kopā," sacīja EK prezidente Urzula fon der Leiena.

EK skaidro, ka Komisija, dalībvalstis un vakcīnas ražotāji tagad strādā, lai pirmās vakcīnu devas piegādātu 26.decembrī, savukārt vakcinācija varētu sākties 27., 28. un 29.decembrī.

Pēc Leienas teiktā, vakcīna būs pieejama visās ES valstīs vienlaicīgi.

Pirmdien dažas stundas agrāk Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) paziņoja, ka tās ekspertu komiteja rekomendējusi EK ar nosacījumiem apstiprināt "Pfizer" un "BioNTech" Covid-19 vakcīnu izmantošanai ES.

Aģentūras direktore Emera Kuka arī pavēstīja, ka vakcīna pasargās arī pret koronavīrusa jauno paveidu, kas pašlaik izplatās Lielbritānijā. "Šobrīd nav liecību, kas liktu domāt, ka šī vakcīna nestrādās pret jauno variantu," pavēstīja Kuka.

"Pfizer" un "BioNTech" pirmdien paziņoja, ka "atrodas gatavībā" piegādāt vakcīnas, tiklīdz to lietošanu būs apstiprinājusi EK.

Arī "Pfizer" vadītājs Alberts Burla paziņoja, ka, ja "Eiropas Komisija dos apstiprinājumu, mēs esam gatavi sākti piegādāt šo vakcīnu uz valdību noteiktajām vietām visā ES, kur gadījumu skaits turpina pieaugt un vairākām valstīm ir karantīna."

Lielbritānijā un ASV jau ir sākusies cilvēku vakcinēšana ar šo Covid-19 vakcīnu, kas izmēģinājumos uzrādījusi 95% efektivitāti.

EK ir noslēgusi līgumus ar septiņiem potenciālo vakcīnu piegādātājiem, lai nodrošinātu visiem ES pilsoņiem iespēju galu galā vakcinēties pret jauno koronavīrusu.

Dalībvalstis pašas izlems, kuras cilvēku grupas vakcinēt vispirms, bet pirmie pretendenti būs veselības aprūpes nozares darbinieki un gados veci cilvēki.

Latvijā vakcinācijai pret Covid-19 sākotnēji plānots veidot desmit kabinetus, kas atradīsies slimnīcās. Plānots, ka slimnīcas, kurās tiks sākta personāla vakcinācija, ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Jelgavas pilsētas slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca un Vidzemes slimnīca.

Kā pirmais vakcīnu varēs saņemt ārstniecības personāls, kas strādā ar Covid-19 pacientiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. Veselības ministrijā norādīja, ka ārstniecības iestādes veido sarakstus ar darbiniekiem, kuri saņems vakcīnu pirmie.

Foto: pixabay.com