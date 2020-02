"Pirmajā vilnī" aprūpi varētu nodrošināt 100 koronavīrusa slimniekiem, bet ir arī rīcības plāns sliktākai situācijai

Ja Latvijā tiktu konstatēts jaunais koronavīruss "Covid-19", pilnīgi droši "pirmajā vilnī" vienlaikus specifisko aprūpi varētu nodrošināt 100 cilvēkiem, bet ir arī rīcības plāns gadījumam, ja saslimušo skaits būtu lielāks, otrdien pēc Krīzes vadības padomes sēdes paziņoja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Viņa uzsvēra, ka Latvijā neviens jaunā vīrusa gadījums nav konstatēts. Vienlaikus skaidroja, ka ir apzināts gan gultas vietu skaits, gan karantīnas vietu skaits gadījumā, ja cilvēki būtu jāārstē un jāizolē gan Rīgā, gan reģionos.

"Vienlaikus pilnīgi droši "pirmajā vilnī" šo nepieciešamo specifisko aprūpi varam nodrošināt 100 pacientiem. Ja runājam par skaitu, kas pārsniedz tās iespējas, ko mēs varam sniegt nekavējoties - vienalga vai tā ir Rīga vai ārpus tās -, tad mums ir padomā rīcības, kā pārorganizēt darbus slimnīcās, sākot ar uzņemšanas nodaļām, beidzot ar drošu slimnieku nošķiršanu, lai viņi neapdraudētu citus pacientus," uzsvēra ministre, paužot cerību, ka liela apjoma slimnieku plūsmas Latvijā nenāksies piedzīvot.

Ministre uzsvēra, ka Latvija ir noteikusi lielāku piesardzības līmeni gadījumu definīcijā nekā citas Eiropas Savienības valstis. "Mēs esam ar lielāku drošības režīmu nekā pārējā Eiropa," piebilda Viņķele.

Vaicāta par potenciāliem gaisa satiksmes ierobežojumiem, ministre norādīja, ka patlaban tie nav noteikti, tomēr ir izstrādāti ieteikumi no konkrētām teritorijām ceļojošajiem.

Savukārt Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvis Latvijā Mišels Tirēns norādīja, ka gaisa satiksmes ierobežošana ir delikāts jautājums, un tā patlaban netiks ierobežota. Viņš argumentēja, ka gaisa satiksmes ierobežošana atstātu plašāka mēroga sekas, jo īpaši attiecībā uz netiešajiem lidojumiem. Tirēns norādīja, ka arī viņam nācās pārsēsties Varšavā, lidojot no Beļģijas. Līdz ar to, cilvēkiem, kuri vēlas atgriezties, piemēram, no Milānas, tāpat to izdarīs.

"Mēs varam ierobežot cilvēku kustību, tostarp noteikt satiksmes, ūdens un gaisa ceļošanas ierobežojumus, bet kā lai nosaka, cik samērīgi ir šie ierobežojumi," piebilda PVO pārstāvis.

Veselības ministre uzsvēra, ka katram cilvēkam ar aizdomām par iespējamo inficēšanos speciāli aprīkota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde aizbrauc pakaļ, drošā veidā viņu aizved uz Latvijas Infektoloģijas centru, kur tiek noņemti paraugi un jau sešu stundu laikā var gūt apstiprinājumu vai noliegumu tam, vai cilvēks ir inficēts.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsvēra, ka atbildīgie dienesti ir gatavi nepieciešamības gadījumā neļaut šim vīrusam izplatīties.

"Patlaban Latvijā nav neviena apstiprināta saslimšanas gadījuma ar jauno koronavīrusu. Latvijā šī slimība nav pierādījusies. Ja kāds domā, ka varētu būt saslimis ar šo slimību, atgriežoties no slimības skarta reģiona, aicinām nedoties pie ārsta, bet zvanīt uz tālruņa numuru 113. Dienesti ieradīsies un šo cilvēku nogādās uz pārbaudēm, lai nodrošinātu, ka šī slimība nevarētu viegli izplatīties," stāstīja Kariņš.

Valsts kancelejā aģentūru LETA informēja, ka, lai nodrošinātu ārstniecības iestāžu gatavību veselības aprūpes sniegšanai, strauji pieaugot pacientu skaitam, Veselības ministrija iesniegs Ministru kabinetā pieprasījumu finanšu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Finansējums nepieciešams Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcai, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcai un reģionālajām slimnīcām papildu iekārtu un aparatūras nodrošināšanai, individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Slimību profilakses un kontroles centram, kā arī reaģentu iegādei laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai, potenciāli palielinoties pacientu skaitam.

Vakar krīzes vadības padome nenoteica papildu ierobežojošus pasākumus, taču, mainoties epidemioloģiskajai situācijai, krīzes vadības padome nekavējoties izvērtēs nepieciešamību un pamatotību noteikt ierobežojošus pasākumus. Par to sabiedrība tiks nekavējoties informēta, uzsvēra Valsts kancelejā.

Kā ziņots, patlaban Latvijā nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu.

Latvijas Veselības ministrija (VM) no 24.februāra par koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši pasākumi noteikusi Ķīnu, Dienvidkoreju, Irānu, kā arī Itālijas Lombardijas un Veneto apgabalus.

Speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību uz minētajām koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, kā arī ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus un sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem, piemēram, paaugstinātai ķermeņa temperatūrai, klepum, rīkles iekaisumam un apgrūtinātai elpošanai, VM iesaka ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, nekavējoties zvanīt 113 un informēt ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvji arī informējuši, ka pirmdien Eiropas Komisijas Veselības drošības komiteja un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rīkotajā telefonkonferencē secināts, ka satiksmes ierobežojumi patlaban nav nosakāmi - tomēr visas aviosabiedrības ir informētas par attiecīgajiem pārbaudes mehānismiem. Vienlaikus arī konkrētās pilsētās, kur reģistrēts liels saslimušo skaits, ir slēgta satiksme un iebraukšana konkrētajās teritorijās ir ierobežota.

Slimību profilakses un kontroles centrs informē, ka kopumā pasaulē no 2019.gada 31.decembra līdz 2020.gada 23.februārim ziņots par 78 833 laboratoriski apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem, ko raisīja jauns koronavīruss "Covid-19". Tostarp saslimuši arī 16 veselības aprūpes darbinieki, savukārt 2463 pacienti ar nopietnām blakusslimībām ir miruši.

