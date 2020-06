16. jūnijā vasaras izlaidumu sēriju Latvijas Lauksaimniecības universitātē atklāja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultates (ESAF) 112 absolventi, no kuriem 56 saņēma diplomus par iegūtu bakalaura līmeņa izglītību, kā arī 56 – maģistra diplomus. Viņi piepulcējās vairāk nekā 12 tūkstošus lielajam absolventu pulkam, informē augstskolā.



Kā pirmie diplomus saņēma Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pamatstudiju jaunie speciālisti, bet izlaiduma turpinājumā tika sveikti augstākā līmeņa studiju absolventi. Izlaidumā jaunos speciālistus sumināja universitātes un fakultāšu vadība, taču visiem bija iespēja skatīties pasākuma tiešraidi LLU mājaslapā vai Facebook kontā.

"Šis ir tāds ļoti īpatnējs, reizēm dīvains, bet tajā pašā laikā ļoti skaists laiks. Atsevišķi pagriezieni vēsturē ir bijuši jau iepriekš. Tradicionāli diplomi tiek izsniegti mūsu universitātes sirdī – LLU Aulā, bet fakultātes vēsturē ir bijušas divas reizes, kad izlaidumi notiek arī mūsu fakultātes sirdī – Svētes ielā 18. Šī gada absolventi saņem diplomus ar pievienoto vērtību, jo jūs esat mācējuši prasmīgi rīkoties ar dažādām digitālajām tehnoloģijām, turklāt apguvuši tās ļoti ātri. Tāpat jūs esat mācījušies izdzīvot stresa situācijā, kas ļāva pārbaudīt psiholoģisko noturību spriedzes apstākļos - uzrakstīt un aizstāvēt savu noslēguma darbu attālināti. Mēs noteikti esam daudz iemācījušies pēdējo mēnešu laikā, bet dzīvē nāks vēl negaidītas situācijas un negaidīti pagriezieni, bet jūs zināsiet, kā rīkoties. Novēlu jums plānot savu karjeru un aicinu padomāt par turpmākajiem izglītības pakāpieniem," pamatstudiju absolventus uzrunāja Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule.

Diplomus pamatstudiju līmenī saņēma 37 absolventi, kuri studējuši programmā “Ekonimika”, četri absolventi no programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība”, pieci no programmas “Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”, kā arī desmit absolventi, kuri augstāko izglītību ieguvuši programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.

Pamatstudiju absolventu izlaidumā īpaši tika izceltas četras studiju programmas “Ekonomika” absolventes, kuras saņēma cildinājumus – sieviešu kora “Liepa” dziedātāja Lelde Grūbe, kā arī TDA “Kalve” dejotājas Andra Maļinosvka, Sabīne Pranta un Dinija Vavžika par universitātes kultūrvides tradīciju stiprināšanu.

Sveicot augstākā līmeņa studiju absolventus, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne Andra Zvirbule uzsvēra, ka, saņemot diplomus, tiek parādītas absolventu zināšanas un varēšana. “Manuprāt, šodien mēs varētu jums dot vēl vienu diplomu par izdzīvošanas skolas beigšanu, jo šajos mēnešos jūs saskārāties ar stresa situācijām, pārvarējāt savas šaubas un iemācījāties laika plānošanu spriedzes apstākļos. Pateicoties šīm prasmēm un iegūtajam diplomam, jums ir iespēja savā profesionālajā karjerā sasniegt augstus amatus. Novēlu sekmīgi īstenot savus sapņus un neapstāties pie sasniegtajiem mērķiem,” tā A.Zvirbule.

Vasaras izlaidumā augstākā līmeņa studijas absolvēja 30 maģistri no programmas “Ekonomika”, pieci maģistri no programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, desmit jaunie maģistri, kuri studējuši programmā “Projektu vadība” un 11 maģistri, kuri studējuši studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, no kuriem trīs ir ārvalstu absolventi.

Turklāt jauno maģistru vidū bija arī trīs absolventi – socioloģijas maģistra grāda ieguvēja Laura Freimane, kā arī ekonomikas grāda ieguvēji Artūrs Kalašņiks un Guna Neiberga, kuri saņēma īpašu dekānes pateicību "Par teicamiem sasniegumiem maģistra studijās".

"Šī mums ir ļoti svarīga diena, jo izlaidumi vienmēr mūsu universitātē ir svētku laiks. Mēs esam lepni, ka šogad diplomus saņems gandrīz 700 jaunie absolventi dažādu līmeņu studiju programmās. Ikviens no jums saprot, ka diplomam ir ļoti liels svars un vērtība, it īpaši laikā, kad studentiem nebija iespēja apmeklēt nodarbības klātienē. Jums vajadzēja pierādīt savu neatlaidību, darba sparu un, protams, arī drosmi, lai tiktu galā ar visiem izaicinājumiem. Šajā laikā gan absolventi, gan mācībspēki ir mācījušies dažādas lietas, kas citādos apstākļos tik ātri netiktu apgūtas, bet dzīve mūs piespieda mainīties un tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Vienmēr dzīvē sagaida dažādi notikumi, kas notiek pirmo reizi, bet, skatoties no universitātes puses, šajā studiju gadā pirmo reizi LLU iekļuva starptautiskajos reitingos un, protams, ka jūs, absolventi, palīdzējāt mums tur nonākt. Arī sociālo zinātņu jomā LLU ierindojās 600+ vietās, kas ir vērā ņemams rezultāts, jo novērtētas tika gandrīz 20 000 pasaules augstskolas. Turklāt šonedēļ tika pierādīts un atgādināts, ka augstākajai izglītībai ir nozīme, jo tika publiskoti 2017. gada absolventu nodarbinātības rādītāji, kas parāda, ka LLU šie rādītāji ir augstākie no lielākajām universitātēm. Mūsu absolventi nodarbināti ir 89% un jaunajiem speciālistiem ir iespēja būt ne tikai nodarbinātiem, bet arī saņemt lielāku atalgojumu. Novēlu ikvienam domāt labas domas un darīt labus darbus, bet nekad neaizmirst par savu Alma Mater, kur vienmēr būsiet gaidīti," izlaiduma izskaņā teica LLU rektore Irina Pilvere.

Kopumā šogad Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāti absolvēja 149 jaunie speciālisti un daļa no viņiem augstākās izglītības diplomus ieguva ziemas izlaidumā janvārī. Kā nākamie diplomus šodien saņem Informācijas tehnoloģiju fakultāte un Vides un būvzinātņu fakultāte, 18. jūnijā Pārtikas tehnoloģijas fakultāte un Meža fakultāte, 19. jūnijā Tehniskā fakultāte un Lauksaimniecības fakultāte, taču izlaidumu sēriju 30. jūnijā noslēgs Veterinārmedicīnas fakultāte.









Foto: Ruslans Antropovs