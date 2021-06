Pirmdien Covid-19 kumulatīvais saslimstības rādītājs pirmo reizi pusgada laikā noslīdējis zem 150

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 143 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par kopumā astoņu sasirgušo nāvi, informē Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).



Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir samazinājies no 153,4 līdz 144,1 gadījumam.

Pēdējo reizi kumulatīvais rādītājs zem 150 gadījumiem uz 100 000 cilvēku fiksēts 2.novembrī, kad tas bija 147,4. Savukārt zemāks tas pēdējo reizi ir bijis 31.oktobrī, kad rādītājs bija noslīdējis līdz 139,9.

Pagājušajā diennaktī veikti kopumā 11 452 Covid-19 testi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem kopš aizvakardienas ir sarucis līdz 1,2%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 136 247 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2464 ar šo slimību sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 2729 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

