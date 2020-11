Pirmdien Latvijā atklāti 457 Covid-19 gadījumi, bet 13 pacienti miruši (papildināta)

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 457 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, savukārt vēl 13 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divas mirušās personas bijušas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, vēl astoņas - no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - no 85 līdz 95 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 13 693 personas, bet 175 inficētas personas mirušas.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās - no 1635 personām 21.novembrī līdz 1651 personai 24.novembrī, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka aizvadītajā diennaktī stacionēti 57 Covid-19 pacienti, savukārt kopumā slimnīcās ārstējas 425 Covid-19 slimnieki.

No visiem stacionētajiem 394 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 31 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 61 Covid-19 pacients, bet līdz šim kopumā stacionāru pametušas 1073 personas.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš norādījusi, ka Covid-19 pacientu gultasvietu robeža, pie kuras nav būtiski jāierobežo plānveida veselības aprūpes pasākumi, ir starp 450 līdz maksimums 500 gultām.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) TV3 raidījumam "Nekā personīga" svētdien sacīja, ka Latvijā ikdienā ir 200 infekciju gultas, kas būtu piemērotas Covid-19 pacientiem. Pašlaik to skaits esot palielināts līdz 595 gultām, kas esot noticis uz tā rēķina, ka "kaut ko citu nedara".

