Pirmdien Latvijā atklāti 612 Covid-19 gadījumi, četri sasirgušie miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 612 Covid-19 gadījumi, savukārt četri sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, divas no - 55 līdz 65 gadiem, bet vēl viena - no 90 līdz 95 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 210 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7810 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 7,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pirmdien atklātie 612 Covid-19 gadījumi ir līdz šim ceturtais lielākais vienā diennaktī fiksēto inficēto skaits.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 17 687 personas, bet kopš vakardienas izveseļojušās vēl 87 personas, kopējam atlabušo skaitam sasniedzot 1806 personas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 63 Covid-19 pacienti, bet kopumā patlaban slimnīcās ievietoti 519 ar Covid-19 sasirgušie.

No visiem stacionētajiem 480 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 39 - ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 67 pacienti, tostarp viens pacients pārvests. Līdz šim kopumā stacionārus pametuši 1371 Covid-19 pacienti.

