Aizvadītajā diennaktī Latvijā veicot 11 207 Covid-19 testus, atklāti 838 saslimušie, kā arī saņemti ziņojumi par 25 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Viens cilvēks miris vecumā no 25 līdz 30 gadiem, viens vecumā no 45 līdz 50 gadiem, trīs vecumā no 50 līdz 60 gadiem, divi vecumā no 60 līdz 65 gadiem, 12 vecumā no 70 līdz 80 gadiem, četri vecumā no 80 līdz 85 gadiem, bet vēl divi vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Latvijas Televīzija vēsta, ka aizvadītajā diennaktī Liepājas reģionālajā slimnīcā no Covid-19 mirusi līdz šim jaunākā paciente - kāda 27 gadus veca sieviete, divu bērnu mamma.

Mirušās tuviniece informējusi, ka sievietei vairāk nekā nedēļu bija augsta temperatūra, bet vēlāk parādījās arī problēmas ar elpošanu. Tad izsaukta ātrā palīdzība un sieviete nogādāta slimnīcā. Slimnīcā sievieti tika izlemts ārstēt ar zālēm "Remdesivir". Tā kā zāles Liepājas slimnīcā uz vietas nebija, to piegāde un saņemšana prasīja zināmu laiku. Viņas veselības stāvoklis uz neilgu laiku uzlabojās, tomēr pirmdien viņa nomira.

Ārstu konsīlijā Rīgā skaidro, šīs zāles pielieto tikai to Covid-19 pacientu ārstēšanā, kas atrodas slimnīcu stacionāros, kam ir vidēji smaga slimības gaita un ir aizdomas, ka tā drīzumā varētu kļūt par smagu. Šoreiz slimība progresēja ļoti ātri un, pat ja zāles būtu slimniecei piegādātas uzreiz, tās, visticamāk, vairs nespētu palīdzēt.

"Ja pacientam jau ir galēji smaga slimības norise, tad "Remdesivir" lietošana vairs nav attaisnojama, jo gaidāmais rezultāts varētu nebūt tāds, kādu mēs gribētu no šī medikamenta," skaidrojusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Specializētās medicīnas centra un Austrumu slimnīcas infektoloģe Monta Madelāne.

"Remdesivir" aptur koronavīrusa vairošanos, kas izraisa gan Covid-19 slimību, gan citus procesus ķermenī, kurus konkrētais medikaments ietekmēt vairs nevar. Tāpēc, jo ātrāk sāk terapiju, jo labākas prognozes. Parasti lēmumu par ārstēšanu pieņemot īsā laikā un konsultējoties pa telefonu.

Pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 7,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā miruši 603 cilvēki, kuriem atklāta Covid-19 saslimšana. Savukārt kopumā valstī līdz šim ar Covid-19 saslimuši 37 676 cilvēki.

Foto: pixabay.com