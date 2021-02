Pirmdien stacionēti 84 Covid-19 pacienti

Pirmdien Latvijas slimnīcās ievietoti 84 Covid-19 pacienti, bet kopējais slimnīcās ievietoto sasirgušo skaits sarucis no 854 līdz 830, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

No visiem pašlaik stacionētajiem Covid-19 pacientiem 748 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kamēr 82 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 101 pacients.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem kopumā izrakstīti 7917 ar šo slimību sasirguši cilvēki.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā atklāti 669 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 24 ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Šis ir lielākais vienā dienā reģistrēto mirušo Covid-19 pacientu skaits kopš 10.februāra.

Viens no mirušajiem bijis vecumā no 30 līdz 39 gadiem, viens - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, pieci - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, seši - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, deviņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 678 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem nokrities no 8,2% līdz 5,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 82 462, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1570.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju patlaban ir 502,9 gadījumi.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 9593 personām.

Foto: no arhīva