Pirmklasnieki Jelgavā pirmajā skolas dienā dāvanā saņem atstarotājus

Sveicot pirmklasniekus ar skolas gaitu uzsākšanu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība arī šajā gadā 1. klašu skolēniem dāvina atstarotāju Jelgavas simbola alnīša veidolā. To Zinību dienā saņem 805 pirmklasnieki, vēsta pašvaldība.



Jelgavā jau vairākus gadus ir tradīcija ar īpašu atstarotāju sveikt katru pirmklasnieku, kurš uzsāk skolas gaitas kādā no pilsētas skolām. Tas tiek darīts, rūpējoties par to, lai mazais skolēns satiksmē būtu labāk pamanāms, līdz ar to ceļš uz mājām un skolu kļūtu drošāks.









Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība