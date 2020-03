Pirmo attālināto mācību dienu VISC atzīst par kopumā izdevušos

"Neskatoties uz izaicinājumiem", Valsts izglītības satura centrs (VISC) pirmo attālināto mācību dienu uzskata par kopumā izdevušos.

VISC vadītājs Guntars Catlaks aģentūrai LETA pauda, ka kopumā pirmā attālināto mācību diena ir izdevusies, lai arī dienas gaitā nācies saskarties ar dažādiem izaicinājumiem.

Dienas gaitā vairākas e-platformas saskārās ar pārslodzi, visiem cenšoties vienlaikus reģistrēties un ievietot apjomīgus materiālus. Catlaks akcentēja, ka attālinātas mācības nav klātienes stundu pārnešana digitālā formātā, tāpēc nepieciešams plānot laiku, lai visi skolotāji vienas klases skolēniem neuzdotu darbus pulksten 9 no rīta un neprasītu atbildes tajā pašā dienā līdz plānoto mācību stundu beigām.

Viena no platformām, kas šodien regulāri bija pārslogota, bija "E-klase", kas pamatā tiek izmantota saziņai, bet stundu tiešsaistes risinājumus nepiedāvā. Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) portāla "E-klase" pārstāvji skaidroja, ka pirmdien noticis tieši tas, par ko ticis runāts iepriekš - pilnīgi visi un uzreiz gribējuši strādāt ar "E-klasi". Portālā uzsvēra, ka sistēma kopumā darbojas, bet no konkrēta lietotāja viedokļa - nestabili.

Tāpat portālā secināts, ka komunikāciju tiek mēģināts organizēt e-pastos un ar pievienotiem dokumentiem (failiem), tāpēc skolotājiem šāda darba organizācija būšot liels izaicinājums.

Portāla ieskatā, kopumā radusies situācija ir ārkārtīgi labs stresa tests ne tikai "E-klasei", bet visai izglītības sistēmai, no kura "mēs iznāksim daudz zinošāki un ar daudz labām idejām".

Aģentūras LETA aptaujātie skolēnu vecāki norādīja, ka kopumā tehniskās sistēmas darbojušās labi, lai arī bieži "uzkārušās". Lielu pārpratumu par to lietošanu neesot, tomēr mācību procesa nodrošināšana sākumskolēniem, lai tas nekļūtu par tīru formalitāti, prasīja lielu vecāku iesaisti, kas ir visai grūti savienojuma pat ar attālinātu darbu un neiespējama gadījumā, ja darba dēvēji vecākiem joprojām prasa ierašanos darbā klātienē.

"Lai arī mēs mīlam teikt, ka bērni jau no bērna kājas brīvi lieto tehnoloģijas, to varbūt var teikt par spēļu spēlēšanu, bet nevar teikt par pirmklasnieku spējām nodrošināt biroju darbinieku cienīgu saziņu un atgriezenisko saiti ar skolotājiem," secinājis viens no uzrunātajiem vecākiem.

Tāpat vecāki akcentējuši, ka vecākiem būtu nepieciešams metodisks atbalsts, lai palīdzētu bērniem apgūt mācību vielu attālināti. "Sākumskolā bez vecāku palīdzības mācību process nav paveicams, jo bērniem būtu vajadzīgas biroja darba prasmes - lietot e-pastu, taisīt, saglabāt un nosūtīt dokumentus, bet viņi neko no tā nemāk. Tāpēc nepieciešama pieaugušā klātbūtne, kurš vismaz ik pa brīdim atrisina šāda veida jautājumus un arī atprasa apgūto vielu, kas tagad gūlies uz vecāku pleciem," vērtēja skolēnu vecāks.

Minēto sarežģī arī nepieciešamība attālināti vai klātienē strādāt pašiem vecākiem. Vecāki tāpat pauduši bažas par iespēju mazāko skolēnu vidū īstenot video zvanus platformās, kas līdz šim nav lietotas. Tāpat tika novērots, ka sākotnēji skolēniem bijušas dažas neskaidrības par turpmāko mācību procesu, bet pirmajā dienā tas ir pašsaprotami, un skolotāji, iesaistoties arī vecākiem, centušies visu ļoti detalizēti izskaidrot.

Vecāki arī pastāstīja, ka vienā no skolām skolēni dienu sāka ar videokonferenci ar klases audzinātāju lietotnē "zoom.us", pēc tam apguva mācību vielu un pildīja dažādus uzdevumus gan individuāli, gan kopā, izmantojot dažādus saziņas veidus. Katrā priekšmetā mācību metode atšķiras, jo tās izvēlas katrs skolotājs. Tāpat vecāki dalījās pieredzē, ka dažos mācību priekšmetos uzdevumi tiek uzdoti katru dienu, taču citos ir darbs visai nedēļai. Vienlaikus dažos mācību priekšmetos izglītības process notiek, sazinoties tiešsaistē, tomēr citos komunikācija notiek caur "e-klasi" un mobilās saziņas lietotnēm.

Nacionālajā Mākslu vidusskolā attālināti turpinās arī mācības individuālajos mūzikas priekšmetos, pastāstīja kāda izglītojamā vecāks, piebilstot arī to, ka visu dienu bija vērojama vietņu "e-klase" un "uzdevumi.lv" darbības bremzēšanās vai "uzkāršanās" lielās noslodzes dēļ.

Kā ziņots, no šodienas mācības Latvijas skolās tiek organizētas tikai attālinātā režīmā, nosaka valdības izsludinātais ārkārtējās situācijas regulējums.

Valdība nolēma sākot ar 13.martu mācības skolās un augstskolās organizēt attālināti. Pagājušajā nedēļā bija pavasara brīvlaiks un mācības skolās atsāksies šodien.

Lai spētu nodrošināt attālinātās mācības visu klašu skolēniem, IZM apzināja skolas un centās noskaidrot skolēnu viedierīču un interneta pieejamību. Atklājās, ka valstī ir nedaudz vairāk nekā 5000 skolēnu, kuriem šādu rīku nav, tāpēc valsts un mobilo pakalpojumu operatori vienojās sagādāt 5000 viedierīces, kuras pie skolēniem varētu nonākt šīs nedēļas beigās.

