Pirmo līdz sesto klašu skolēniem klātienes mācības plāno nodrošināt arī iespējamā Covid-19 "otrā viļņa" apstākļos

Latvijā 1. līdz 6.klašu skolēniem klātienes mācības iecerēts nodrošināt arī iespējamā Covid-19 "otrā viļņa" apstākļos, šorīt intervijā LTV "Rīta panorāmā" stāstīja izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Politiķe atkārtoti uzsvēra, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) primāri gatavojas tam, ka 1.septembrī Latvijas skolās mācības atsāksies klātienē, bet variants B paredz atkal izmantot attālināto mācību procesu ar dažām izmaiņām salīdzinājumā ar pirmo šādu pieredzi šā gada pavasarī.

Ministre pieļāva, ka 1. līdz 6.klasēm mācības skolās varētu turpināties arī jauna Covid-19 uzliesmojuma apstākļos, jo tieši šajā vecumā bērniem ir visgrūtāk mācīties bez skolotāju atbalsta un vislielākā slodze mācību procesa organizēšanā guļas uz vecākiem. Ministre arī atgādināja, ka Covid-19 "pirmā viļņa" laikā bērniem bija iespējams doties uz bērnudārziem.

Politiķe sacīja, ka ar veselības jomas speciālistiem nav apspriests kāds konkrēts rādītājs, pie kāda saslimušo skaita būtu nepieciešams pāriet uz attālinātām mācībām.

Taujāta, kāds būs rīcības algoritms, ja kādā skolā konstatēs kādu ar Covid-19 saslimušo, Šuplinska izteicās, ka tas būšot atkarīgs no katras konkrētās skolas, proti, ja tajā ir daudz bērnu un piepildītas klases, tad var nākties uz laiku pārslēgties uz attālinātām mācībām, bet skolās, kur ir daudz brīvu telpu, šāda rīcība varētu nebūt nepieciešama.

IZM pašlaik strādājot pie tiešsaistes rīka attīstīšanas, kas būtu vienota platforma, kas ļautu skolotājiem imitēt klases darbu, ko atsevišķas skolas jau bija spējušas nodrošināt pavasarī.

Šuplinska skaidroja, ka IZM nav plānojusi izveidot pilnīgi jaunu IT risinājumu, bet gan plāno paņemt un mācībām piemērot labāko no esošajiem. Līdz šim ministrija analizējusi aptuveni piecas dažādas attālinātās izglītības IT platformas.

Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkumu, lai izvēlētos vienu platformu, un tad skolas lietotu šo vienu unificēto rīku, nevis katra strādātu ar savu. Ministre gan atzīmēja, ka varētu būt problēmas ar to, ka iepirkumu nebūs iespējams pabeigt līdz septembrim.

Tāpat IZM rīkos skolotāju digitālās pratības kursus, jo aptaujās noskaidrojies, ka aptuveni trešdaļai skolotāju IT jomā ir pamatzināšanas, trešdaļai šīs prasmes esot vidējas, bet vēl trešdaļai - labas.

Šuplinska pašlaik neredz pamatu pārskatīt skolotāju slodzes saistībā ar darba ieguldījumu attālinātajās mācībās.

