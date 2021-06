Pirmo poti pret Covid-19 ir jau saņēmušas vairāk nekā 170 000 personas vecumā virs 60 gadiem

Pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmusi 170 101 persona vecumā virs 60 gadiem, kas ir aptuveni 29,4% no kopējās prioritāri vakcinējamās vecuma grupas no 60 līdz 70 gadiem, jo tajā pēc Veselības ministrijas datiem ir vairāk nekā 241 000 Latvijas iedzīvotāju.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie jaunākie dati, šonedēļ līdz otrdienai ieskaitot Latvijā pret Covid-19 sapotēti 24 998 cilvēki, bet pagājušajā nedēļā līdz otrdienai - 21 458 cilvēki, lai gan jāņem vērā, ka aizvadītajā Līgo un Jāņu svētku nedēļā tās bija vienīgās dienas, kad strādāja vakcinācijas centri.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits šajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts. Piemēram, otrdienas rītā NVD rīcībā bija dati par 12 073 pirmdien vakcinētiem cilvēkiem, bet trešdienas rītā, datus aktualizējot, šis skaitlis ir palielinājies par 1811 jeb līdz 13 884.

Otrdien, saskaņā ar pašreizējiem NVD datiem, Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas 11 114 personas, tostarp 2445 cilvēki tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 7378 - pie otrās, bet 1291 persona sapotēta ar "Johnson&Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Vakcināciju veikuši 312 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība" - 1939 cilvēku, "Veselības centrs 4" - 641, "Luc Medical" - 480, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 433, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca - 419, "Dzelzceļa veselības centrs" - 399, Rēzeknes slimnīca - 324, L.Atiķes doktorāts - 313, "Vizuālā diagnostika" - 267 un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - 260 cilvēkus.

No pirmdien vakcinētajiem 4103 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3136 - pēc paša vēlēšanās, 2159 - personas virs 60 gadiem, 888 - personas ar hroniskām slimībām, 295 - mediķi, 164 - personas no citas paaugstinātas riska grupas, 79 - izglītības iestāžu darbinieki, 15 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 60 - personas ar citām veselības indikācijām, 20 - operatīvo dienestu darbinieki, 27 - ārstniecības iestāžu darbinieki, 47 - personas, kurām ir kontakts ar personām ar hroniskām slimībām, septiņi - sociālo aprūpes centru darbinieki un 20 - sociālo centru klienti.

Vakar Latvijā izpotētas 2117 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmā deva un 4189 šīs vakcīnas otrā deva, 325 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 1369 šīs vakcīnas otrās devas, trīs "AstraZeneca" vakcīnas pirmā deva un 1820 šīs vakcīnas otrās devas, kā arī 1291 J&J vakcīnas deva, liecina NVD dati.

Tādējādi līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 596 504 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 532 292 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 128 796 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 31,6% iedzīvotāju, bet abas - 28,2%.

