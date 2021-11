Pirmo reizi kopš oktobra vidus stacionēto Covid-19 pacientu skaits noslīdējis zem 1000 robežas

Pagājušajā diennaktī kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis no 1026 līdz 967 pacientiem jeb par 5,75%, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Iepriekš mazāk par 1000 Covid-19 pacientu slimnīcās bija 16.oktobrī, kad stacionēto kopskaits bija 958.

Otrdien slimnīcās ievietoti 85 Covid-19 pacienti, bet 126 no tām aizvadītajā diennaktī izrakstīti. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs ziņoja, ka vakar saņemti ziņojumi par 56 Covid-19 pacientu nāvi.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 792 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 175 - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīts 21 735 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 1279 Covid-19 gadījumi un reģistrēti kopumā 56 Covid-19 pacientu nāves gadījumi, kas ir trešais līdz šim lielākais 24 stundās reģistrēto nāves gadījumu skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Vakar reģistrētais ir trešais līdz šim lielākais mirušo skaits - salīdzinoši 17.novembrī tika saņemtas ziņas par 79 mirušiem Covid-19 pacientiem, bet 28.oktobrī - par 64.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 742,6 līdz 721 gadījumam.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 749 jeb 58,56% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 530 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīspadsmit - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divdesmit viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņpadsmit - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un četri - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem 45 cilvēki jeb 80,36% nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 11 bija vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 12 609 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 10,1%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 13 650 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 249 037 cilvēkiem.

Foto: pixabay. com