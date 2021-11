Pirmreizējās vakcinācijas pret Covid-19 temps Latvijā noplacis

Lai arī Latvijā jau vairāk nekā mēnesi dienā pret Covid-19 tiek kopumā sapotēti vairāk nekā 10 000 cilvēku, pirmo vakcīnas devu saņēmušo skaita pieaugums Latvijā noplacis, liecina Nacionālā veselības dienesta dati (NVD).

Laikā no 11.oktobra Latvijā nedēļā vidēji tiek vakcinēti vairāk nekā 80 000 cilvēku, tādējādi dienā sapotējot vairāk nekā 10 000 cilvēku.

Ja oktobra vidū vakcinācijas temps un attiecīgi arī vakcinācijas aptvere pieaugusi uz pirmreizējās potēšanās rēķina, tad pēdējo divu nedēļu laikā 10 000 vakcinācijas epizodes dienā tiek sasniegtas pamatā otro devu dēļ. Nedēļā no 11.oktobra pirmo poti saņēma kopumā 41 419 cilvēki, no 18.oktobra - 47 220 cilvēki, no 25.oktobra - 37 892 cilvēki, savukārt pirmajā novembra nedēļā tādu bija jau 27 017 cilvēki. Šonedēļ pirmajās četrās dienās pirmo poti saņēmuši nepilni 13 000 cilvēku.

Šajā laikā samazinājies arī "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražotās vakcīnas, kurai nepieciešama tikai viena deva, potēšanas epizožu skaits - ja nedēļā no 11.oktobra šo vakcīnu saņēma kopumā 27 224 cilvēki, tad pagājušajā nedēļā - divreiz mazāk.

Minētā iemesla dēļ sabremzējusies vakcinācijas procesu sākušo īpatsvara pieauguma dinamika, patlaban sasniedzot 64,91% visu Latvijas iedzīvotāju. Vakcinācijas procesu pabeigušo īpatsvars, pieaugot otro pošu skaitam dienā, gan sācis kāpt straujāk, sasniedzot 58,3%.

Kopumā Latvijā izlietotas 2 097 530 vakcīnu pret Covid-19 devas - līdz šim vakcinācija procesu, saņemot pirmo poti, sākuši 972 430 cilvēki, bet noslēguši jau 1,097 miljoni cilvēku. Par vakcinācijas kursu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai J&J vakcīnu. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā sapotēti 11 349 cilvēki, un apmēram katrs ceturtais saņēmis vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu, bet 1231 persona - "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Otro poti vakar saņēma 5790 cilvēki, bet vēl 1667 cilvēki veikuši balstvakcināciju pret Covid-19, līdz ar to kopumā papildu vakcīnas devu saņēmuši jau 1,471% iedzīvotāju.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen", taču "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no 12 gadu vecuma.

