Pirms vasaras saulgriežiem izlaidumu svin Lauksaimniecības fakultāte (FOTO)

19. jūnijā LLU Aulā izlaidumā tika sveikti lauksaimniecības fakultātes absolventi, kuri absolvēja universitātes senāko fakultāti. Diplomus par iegūtu augstāko izglītību ieguva 60 pamatstudiju un deviņi augstākā līmeņa studiju absolventi. Turklāt trīs izcilākie studiju noslēguma darbu autori saņēma arī SIA “Scandagra Latvija” balvas.



“Tradicionāli mūsu fakultātes izlaidums ir tieši vasaras saulgriežos, īsi pirms mūsu skaistākajiem gadskārtu svētkiem – Jāņiem. Arī šogad viss ir kā parasti – rudzi, madaras, āboliņi pļavās zied un siens jau ir savākts. Tomēr mainījies ir daudz kas – jau marta vidū auditorijas kļuva neparasti klusas un pulksteņi tajās vēl joprojām rāda ziemas laiku, jo nevienam nebija vajadzības to pārgriezt par stundu uz priekšu. Bet jūs būdami tik tālu, tomēr bijāt ļoti tuvu mums un galvenais, ka bijāt tik mērķtiecīgi, lai beigtu studijas tik interesantā laikā. Tikai jūsu rokās ir izdzīvot katru dienu tā, lai tā būtu pilnvērtīga un pēc gadiem nebūtu jāsaka, ka 2020. gads no manas dzīves ir norakstīts. Esmu pārliecināta, ka jums tā nebūs jāsaka, jo jūs sasniedzāt savu mērķi. Kāds gudrais ir teicis, ka neveiksmju gadalaiks ir īstais brīdis, lai sētu veiksmes sēklu. Jūs esat savu jau iesējuši un mazs stādiņš jau izdīdzis,” atklājot izlaidumu, absolventus uzrunā Lauksaimniecības fakultātes dekāne Zinta Gaile.

Kā pirmie diplomus saņēma deviņi akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas “Lauksaimniecība” jaunie speciālisti, kuri studiju procesā varēja izvēlēties kādu no specializācijas virzieniem - dārzeņkopība, augļkopība, augkopība, selekcija un sēklkopība, agroķīmija, augu aizsardzība, augu bioloģija, dzīvnieku ēdināšana, dzīvnieku audzēšana un bioloģiskā lauksaimniecība.

Savukārt profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Lauksaimniecība” absolvēja 60 studenti, t. sk. 30 no viņiem ieguva kvalifikāciju “agronoms ar specializāciju laukkopībā”, seši – kvalifikāciju “ciltslietu zootehniķis”, deviņi – kvalifikāciju “agronoms ar specializāciju dārzkopībā” un 15 – kvalifikāciju “lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs”.

Īpaši tika sveikta bakalaura grāda ieguvēja Elīza Ilze Malceniece, kura saņēma izcilības jeb “sarkano” diplomu par izciliem un teicamiem sasniegumiem studiju procesā. Elīzas vidējā svērtā atzīme bija 9,5 balles, turklāt noslēguma darbu rakstīja par krāsaino burkānu ražu un tās kvalitāti ZS “Bračas”.

2020. gadā jau trešo reizi norisinājās fakultātes sadarbības partnera SIA “Scandagra Latvija” izsludinātais Lauksaimniecības fakultātes bakalaura darbu agronomijā konkurss, kura rezultāti tika paziņoti izlaiduma laikā. Video sveicienā uzņēmuma vadītājs Artūrs Kokts jaunajiem lauksaimniecības nozares profesionāļiem novēlēja: "Neapstāties savā profesionālajā attīstībā un atrast savu īsto vietu lauksaimniecības nozarē, kur jūs turpinātu pilnveidoties un pielikt savu roku.” Par labāko darbu autoriem uzņēmums atzinis divas agronomes – Elīza Ilze Malceniece un Linda Daugaviņa – un viens lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs – Arvis Spuriņš. Jāpiebilst, ka uzņēmums LLU studējošajiem arī nodrošina prakses vietas studiju laikā.

Kopā ar diplomu, ko izsniedza LLU rektore Irina Pilvere, absolventiem tika uzdāvināts arī krūmmelleņu stāds, kas ir pašu audzēts.

“Mēs visi kopā esam daudz iemācījušies, kļuvuši daudz stiprāki, varošāki un noteikti iegūtās zināšanas izmantosim arī turpmāk. Augstākajai izglītībai lauksaimniecībā ir ļoti sena vēsture, vairāk kā 155 gadus. Jau mūsu senči saprata, ka tikai gudrs un izglītots cilvēks spēs saimniekot laukos, jo ir nepieciešamas daudz un dažādas zināšanas. Bet mēs visi zinām, ka šodien lauksaimniecība sen vairs nav tāda kā pirms daudziem gadiem. Šodien no jums mūsu tautsaimniecībai tik svarīgā nozare prasa pavisam citas zināšanas un izaicinājumus. Bet es ceru, ka tās zināšanas, ko esat ieguvuši studējot mūsu universitātē, jūs mācēsiet pielietot praksē, ko daudzi jau no absolventiem dara ikdienā. Jūs esat tie, kuri veidos mūsu Latvijas lauksaimniecības nākotni. Ticiet sev un, ja kaut ko dariet, tad no sirds un dvēseles. Dariet darbu ar prieku un, tad panākumi būs garantēti,” apsveikuma vārdus teica arī LLU rektore Irina Pilvere.

Foto: Ruslans Antropovs