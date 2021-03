Pirmsskolas izglītības iestāžu nodarbinātajiem būs iknedēļas testēšana, lai nodrošinātu izglītības iestāžu izglītojamo un nodarbināto dzīvībai un veselībai drošus apstākļus, piektdien lēma Ministru kabinetā.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu skaidroja, ka testu veikšana pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem ļaus ātrāk noteikt riska personas, kuras, iespējams, ir inficētas ar Covid-19.

Iknedēļas testēšana pirmsskolas izglītības nodarbinātajiem finansēs no valsts budžeta līdzekļiem.

Kā ziņots, ņemot vērā, ka speciālās izglītības iestādēs izglītojamie nespēj ievērot distancēšanos un higiēnas pamatprincipus Covid-19 saslimstības mazināšanai, iknedēļas Covid-19 testēšana tiks organizēta arī speciālās izglītības iestāžu nodarbinātajiem, lēma Ministru kabinetā.

Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu papildināti pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" un speciālās izglītības iestāžu darbinieku vidū. Minētajās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs klātienē nodarbinātajiem nodrošinās un būs jāveic iknedēļas testēšana, lai nodrošinātu izglītības iestādes izglītojamo un nodarbināto dzīvībai un veselībai drošus apstākļus.

Patlaban Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ir nostiprināti distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi, kuru ievērošana ir obligāti.

Kā uzsvēra IZM, būtiski ir saprast, ka garīgās attīstības traucējumu pamatā ir atmiņas, uztveres, domāšanas, uzmanības, emociju, valodas, saskarsmes iemaņu attīstības īpatnības, kuru smaguma izpausmes ir atkarīgas no personai noteiktās garīgās attīstības traucējumu pakāpes. Garīgie traucējumi būtiski ierobežo bērna un pieaugušu personu spēju uztvert lietu kārtību, izprast darbību un seku cēloņsakarības. Līdz ar to secināms, ka daļa speciālo izglītības iestāžu izglītojamo, jo īpaši jaunākā vecumposma, nespēj ievērot distancēšanās un higiēnas pamatlietas tādā apjomā, lai izvairītos no tālākas Covid-19 infekcijas izplatīšanas.

Jau ziņots, ka februāra sākumā valdība lēma nodrošināt speciālās izglītības iestāžu darbiniekus ar Covid-19 antigēna noteikšanas testiem, lai mazinātu vīrusa izplatību skolu darbinieku vidū.

