Plāno pārbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie Jelgavas 4. sākumskolas

Lai risinātu problēmas ar satiksmes organizāciju pie Jelgavas 4. sākumskolas, pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” ir izstrādājusi būvniecības ieceri “Automašīnu stāvlaukuma pārbūve pie Jelgavas 4. sākumskolas” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, kuras zemes īpašnieks ir Jelgavas Romas katoļu draudze. Pašvaldība izstrādāto būvniecības ieceri ir saskaņojusi ar minētā nekustamā īpašuma īpašnieku un 29. aprīļa Jelgavas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu iegūt apbūves tiesības uz šo zemi 0,8296 hektāru platībā, slēdzot apbūves tiesības līgumu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā,



Jelgavas 4. sākumskolā šobrīd mācās 1 001 skolēns no 1. līdz 6. klasei. Pašreizējais automašīnu stāvlaukums pie izglītības iestādes ir ar nepietiekamu automašīnu stāvvietu skaitu. Satiksmes organizācijas problēmas darba dienās rada automašīnu sastrēgumus Pulkveža Oskara Kalpaka ielas posmā gar izglītības iestādi, kas apdraud gan gājējus, gan automašīnu drošu satiksmi, kā arī kavē Jelgavas pilsētas sabiedriskā transporta kustību.

Lai to risinātu, "Pilsētsaimniecība" ir izstrādājusi būvniecības ieceri par automašīnu stāvlaukuma pārbūvi. Tā paredz, ka tiks paplašināta automašīnu stāvvieta pie izglītības iestādes, vienlaicīgi risinot iebraukšanas un izbraukšanas manevrus no automašīnu stāvlaukuma uz un no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas, kā arī sabiedriskā transporta satiksmes organizāciju. Lai nodrošinātu gājēju nokļūšanu no projektējamā automašīnu stāvlaukuma līdz izglītības iestādei, tiks organizēta daļēja ietvju pārbūve izglītības iestādes iežogotajā teritorijā, vienlaikus nodrošinot vides pieejamību.

Tāpat ir paredzēts pārbūvēt apgaismojumu, izbūvēt sakaru kanalizācijas tīklus, uzstādīt automašīnu stāvlaukuma video novērošanu, izbūvēt lietus ūdeņu novadīšanu no automašīnu stāvlaukuma, veikt esošā žoga pārbūvi gar Pulkveža Oskara Kalpaka ielu un labiekārtot izglītības iestādes teritoriju, paredzot esošo soliņu nomaiņu, velosipēdu novietnes uzstādīšanu, kā arī apstādījumu ierīkošanu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība