Plānot pilsētu kopā

“Gribētos veicināt sabiedrības iesaisti pilsētvides veidošanā. Viss sākās ar “Depo” lietu, bet spilgts piemērs ir arī kultūras nama stāvlaukums, par kura izbūves nepieciešamību viedokļu apmaiņā internetā iesaistījās daudzi. Rezultātā varam nonākt arī pie pretēja viedokļa, bet diskusija ir ļoti svarīga. Cilvēkiem nav jāpārzina viss politikā, bet svarīgākajiem notikumiem vajadzētu sekot līdzi. Ja neesam informēti un neiesaistāmies, tas var novest pat līdz autoritatīvam režīmam un apdraudēt to, kas mums šeit, Latvijā, ir. Demokrātija ir ļoti liela vērtība, kas jānovērtē un jāuztur,” teic advokāts Mārtiņš Daģis.

Viņš ir viens no biedrības “Jelgavas attīstībai” dibinātājiem un bez atlīdzības to pārstāv tiesā strīdā ar Jelgavas pašvaldību par uzņēmumam “Auras centrs” izsniegto būvatļauju Cukura ielā. Jau ziņots, ka Administratīvā apgabaltiesa atcēlusi pilsētas būvvaldes izsniegto un 2017. gada 27. aprīļa domes sēdē apstiprināto būvatļauju lielveikala “Depo” celtniecībai Jelgavā, Cukura ielā. Tā ir ceturtā reize, kad tiesa neļauj Cukura ielā būvēt lielveikalu.

Lietai par to, vai būt vai nebūt lielveikalam Lielupes krastā netālu no Jelgavas pils, “Ziņas” ir sekojušas kopš tās sākuma. Taču šoreiz uz tuvāku sarunu aicinājām Mārtiņu, kurš gan stāsta par advokāta profesijas izvēli, gan pamato nepieciešamību ikvienam sekot līdzi aktuālajiem procesiem kā savā pilsētā, tā arī plašāk un iesaistīties tajos. Vēl uzzinām, kādu nospiedumu pieauguša cilvēka personībā var atstāt skolas laika aktivitātes.

Foto: Eva Pričiņa