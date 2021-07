PMLP aicina piedalīties bezmaksas interaktīvā seminārā un notestēt jauno naturalizācijas pašpārbaudes e-rīku

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) aicina visus interesentus uz bezmaksas interaktīvo semināru 3.augustā, pulksten 13 platformā “Zoom”, lai iegūtu padziļinātu informāciju par naturalizācijas procesu un kārtību, kā arī iepazītos ar pārvaldes izstrādāto naturalizācijas pašpārbaudes e - rīku, ar kura palīdzību var pārliecināties par savām zināšanām un sagatavoties pārbaudēm Latvijas pilsonības iegūšanai, informē PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments.

Pārvalde regulāri veic aptaujas par Latvijas nepilsoņu attieksmi pret Latvijas pilsonības iegūšanu. Pētījumi liecina, ka būtisks iemesls, kas attur nepilsoņus no naturalizācijas, ir šaubas par to, vai būs pietiekošas spējas nokārtot Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes – 2016. gadā, tā atbildējuši 21% respondentu, 2019. gadā – 23% respondentu. Arī senākā kvalitatīvajā pētījumā, kas veikts 2013. gadā, kā viens no faktoriem, kas kavē respondentus iegūt Latvijas pilsonību, minētas bailes, ka emocionālās spriedzes dēļ viņi nespēs nokārtot Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes.

Pārvaldes izstrādātais risinājums ir ērts, vienkāršs, viegli pieejams, bezmaksas pārbaudes rīks, lai pārliecinātos par latviešu valodas prasmi, Latvijas himnas, vēstures, kultūras, un Satversmes pamatnoteikumu zināšanām Latvijas pilsonības iegūšanai. Naturalizācijas pašpārbaudes e-rīks ir lielisks veids, kā pārliecināties par savām zināšanām, kas rezultātā palīdzēs iegūt Latvijas pilsonību un vairos iespējas pašrealizēties darba tirgū un sabiedrībā, uzsver PMLP.

E – rīku iespējams izmēģināt pārvaldes tīmekļa vietnē - https://bit.ly/372jkWn

Pārvalde 3.augustā, pulksten 13 rīko 2 stundu bezmaksas tiešsaistes semināru, lai pastāstītu par inovatīvo veidu, kā ātri, ērti un efektīvi pārbaudīt savas latviešu valodas zināšanas, izmantojot naturalizācijas pašpārbaudes e-rīku. Tāpat semināra laikā varēs uzzināt noderīgu informāciju par to, kas un kā var iegūt Latvijas pilsonību, kā norit naturalizācijas process un kādi ir ieguvumi, iegūstot Latvijas pilsonību.

Interaktīvo semināru vadīs moderators Oskars Priede, kā arī dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļas vadošajām vecākajām referentēm Solveigai Ļaksai un Tamārai Dementjevai. Interaktīvā semināra laikā, kopīgi ar Oskaru Priedi, dalībniekiem būs iespēja izmēģināt naturalizācijas pašpārbaudes e-rīka uzdevumus un pārbaudīt savas zināšanas pilsonības testos.

Lai piedalītos seminārā, interesentam ir jābūt pieejamam datoram vai telefonam ar interneta pieslēgumu. PMLP lūdz pieteikties dalībai seminārā, rakstot uz e-pastu kristina.bisofa@olsen.lv un norādot savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi.

Semināra darba valoda – latviešu.

PMLP aicina visus interesentus piedalīties tiešsaistes seminārā, izmantojot “Zoom” platformu:

saite: https://bit.ly/3eNwx9Y

semināra ID: 944 7468 3672

kods: 897403

Kampaņas “Rīkojies, Iegūsi!” informatīvais seminārs izveidots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” ietvaros ar mērķi izglītot un informēt sabiedrību par pārvaldes izstrādāto naturalizācijas pašpārbaudes e-rīku, kā arī veicināt mērķauditorijas iesaisti tā izmantošanā un rosināt interesi par iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.

Foto: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde