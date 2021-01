Pokaiņu mežā notiek kopšanas darbi

Ziemā, kad tūrisma sezona nav tik aktīva, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) veic meža kopšanas un sanitārā stāvokļa uzlabošanas darbus Pokaiņu mežā, lai novērstu egļu astoņzobu mizgrauža izplatību un uzlabotu mežaudzes veselības stāvokli, kā arī padarītu atpūtu drošāku meža apmeklētājiem, informē Dobeles novada pašvaldībā.

Sanitārajā cirtē plānots nozāģēt un izvest no meža mizgraužu bojātās egles, kā arī sakritušos un bīstamos kokus gar takām. Kopšanas cirtes mērķis ir radīt labākus augšanas apstākļus mežā augošajiem kokiem, palielināt audzes vitalitāti, kvalitāti un izturību, uzlabojot nākotnes meža ainavu un palielināt atpūtnieku drošību.

Lai mežsaimniecisko darbu laikā mazinātu meža mašīnu ietekmi uz augsni un risu veidošanos, kokmateriālus no cirsmas līdz krautuvei pieved ar īpašiem pievedējtraktoriem jeb forvarderiem, kas ir mazāki un vieglāki nekā ikdienā izmantotā meža tehnika.

“Tehnikas pārvietošanās notiek paralēli pastaigu takām, lai iespējami mazāk traucētu atpūtas baudītājus mežā, izņemot dažas vietas, kur takas tiek šķērsotas, jo nav citu iespēju. Tiešā taku tuvumā paredzēts savākt zarus, lai uzlabotu ainavu un neapgrūtinātu apmeklētāju pārvietošanos. Tālākajās vietās zarus ieklāj tehnikas pārvietošanās ceļos, lai maksimāli mazinātu augsnes bojājumus. Papildu piesardzība nepieciešama tāpēc, ka visā Pokaiņu meža teritorijā ir apzināti vairāk nekā 500 akmeņi un to krāvumi. Mežsaimnieciskos darbus plānojām tā, lai tos iespējami mazāk skartu,” darbu gaitu skaidro LVM Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Zitāns.

Foto: LVM