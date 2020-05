Polija atvērusi savas robežas pasažieru tranzītam uz mītnes zemi

Polija ir atvērusi savas robežas pasažieru tranzītam uz mītnes zemi, aģentūra LETA uzzināja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Robežu atvēršana attiecas uz Latvijas un citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices valstspiederīgajiem, kā arī uz starptautisko kravu pārvadājumu šoferiem ar privāto auto.

Šoferiem Polija ir jāšķērso 12 stundās.

Jau ziņots, ka kopš pagājušās sestdienas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgie un personas ar uzturēšanās atļaujām var brīvi ceļot starp visām trim Baltijas valstīm, neievērojot 14 dienu pašizolāciju. Ceļotājiem gan jāatceras, ka katrā Baltijas valstī Covid-19 pandēmijas dēļ ir noteikti dažādi ierobežojumi.

Minētā Baltijas valstu vienošanās par iedzīvotāju braucieniem neietekmē citu valstu noteiktos ieceļošanas ierobežojumus Latvijas valstspiederīgajiem.

Ārlietu ministrija gan joprojām aicina atturēties no braucieniem ārpus Latvijas un jo sevišķi ārpus Baltijas valstīm, izņemot ārkārtas gadījumus un gadījumus, kad personai no Latvijas jāatgriežas savā mītnes valstī. Tas attiecas uz jebkuras ārvalsts apmeklēšanu neatkarīgi no tā, kāds ir saslimstības līmenis tajā un kādus saslimstību ierobežojošus pasākumus šī ārvalsts ir noteikusi.

Foto: no arhīva