Pret Covid-19 vakcinētajiem ļaus brīvāk pulcēties un apsvērs dažādu labumu piešķiršanu

Veselības ministrija (VM), izvērtējot Covid-19 infekcijas izplatības riskus, rosina cilvēkiem, kas vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19, noteikt virkni atvieglojumu, tostarp plašākas iespējas pulcēties, apmeklēt pasākumus, sportot un saņemt pakalpojumus, informēja veselības ministra padomniece Lāsma Bindere.

Iecerēts, ka vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušās personas jau šonedēļ varēs brīvāk pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas kolektīvi vai sporta komandas.

Nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, darba vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēki, kuri ir vakcinēti vai ir pārslimojuši Covid-19. Izņēmums attieksies tikai uz pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumus. Koplietošanas telpās arī turpmāk būs jālieto mutes un deguna aizsegus un jāievēro distancēšanās.

Savukārt no 1.jūnija pie nosacījuma, ja palielināsies vakcinācijas aptvere, varēs brīvāk sniegt individuālos pakalpojumus, piemēram, ievērojot atbilstošas epidemioloģiskās drošības prasības, darbu varēs atsākt vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši kosmetologi un masieri.

No 15.jūnija pie nosacījuma, ja tiks sasniegta 50% vakcinācijas aptvere un uzlabosies epidemioloģiskā situācija, plānoti vēl plašāki atvieglojumi, piemēram, kultūras, izklaides, sporta pasākumu, konferenču un mācību, ēdināšanas iekštelpās, skaistumkopšanas, fitnesa, labsajūtas un citu pakalpojumu pieejamība. Tāpat organizēti tikties varēs vakcinētas personas, apmeklējot sociālās aprūpes namus, ieslodzījuma vietas vai ārstniecības iestādes.

Līdz 1.jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes.

Veselības ministra padomniece norādīja, ka paralēli norit darbs pie iedzīvotājiem ērtākiem gan nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem vakcinēšanās fakta apliecināšanai. No 1.jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs iegūt tiešsaistē, bet no 15.jūnija šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no Eiropas Savienības (ES) digitālā zaļā sertifikāta.

Prasības lietot maskas, distancēties un ievērot citus epidemioloģiskās drošības pasākumus tiks saglabātas vietās, kurās vienlaikus uzturas gan vakcinēti vai pārslimojuši, gan nevakcinēti cilvēki, tāpat arī vietās, kurās nav viegli pārliecināties par personas statusu, piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās.

Priekšlikumi, kuri tapuši Veselības ministrijas (VM) ekspertiem, izskatot nozaru ministriju ierosinājumus, vēl tiks skatīti Starpinstitūciju koordinācijas vadības grupā un MK. Plānots, ka par piedāvājumu valdība varētu lemt šodien, attiecīgi pirmie atvieglojumi varētu stāties spēkā vēlāk šonedēļ.

Vienlaikus VM rosinās diskutēt par dažādiem pasākumiem, kas varētu iedrošināt iedzīvotājus vakcinēties, tai skaitā rīkot "Latvijas loto" izlozi vakcinētām personām ar balvu fondu līdz 1 000 000 eiro.

Ja vakcinācijas blakņu dēļ ir pārejoša darbnespēja, VM piedāvā izsniegt darbnespējas lapu "B". Tāpat plānots diskutēt par to, vai aicināt uzņēmumus pēc vakcinācijas darbiniekiem izmaksāt naudas balvas, tās neapliekot ar nodokļiem. Plānots arī pārrunāt priekšlikumu ļaut bez maksas vai par pazeminātu cenu apmeklēt muzejus un kultūras pasākumus, sadarbībā ar komersantiem izsniegt kuponus vakcinētajiem, daļēji sedzot to vērtību, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa apmērā, kā arī aicināt komersantus un iestādes plašāk noteikt priekšrocības vakcinētajiem darbiniekiem un klientiem - apmaksātas brīvdienas, atlaides, īpaša apkalpošana.

Jau patlaban pret Covid-19 vakcinētie var neievērot mājas karantīnu un pašizolāciju, kā arī var neveikt rutīnas testus darba vietās. Tāpat 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas var neievērot pašizolāciju, ierodoties Latvijā no Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas.

Foto: pixabay.com