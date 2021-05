Pret Covid-19 vakcinētām personām pēc ceļošanas ļaus neievērot pašizolācijas prasību

Pret Covid-19 vakcinētām personām, kas Latvijā ieceļojušas no jebkuras Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts, Šveices vai Lielbritānijas, turpmāk nebūs jāievēro pašizolācijas prasība, apstiprinot grozījumus "Epidemioloģiskās drošības pasākumos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", ceturtdien nolēma valdība.



Regulējums ir līdzīgs jau spēkā esošajai kārtībai, kas ļauj pašizolācijas prasību neievērot Covid-19 pārslimojušajām personām.

Noteikumi attieksies uz personām, kuras varēs uzrādīt apliecinājumu, ka ir pagājušas 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai jeb 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa saņemšanas. "Johnson & Johnson" vakcīnas gadījumā būs jāpaiet 15 dienām pēc pirmās un vienīgās devas saņemšanas.

Noteikumu iesniedzēja, Veselības ministrija (VM), anotācijā norāda, ka attiecībā uz vakcinētas personas statusu, personām ieceļojot Latvijā, ir atšķirīga pieeja, nekā paredzot izņēmumus personām, kas neizbrauc no valsts. Patlaban nav pierādījumu, ka "AstraZeneca" viena deva var nodrošināt pietiekamu aizsardzību pret inficēšanos ar Covid-19 paveidu, un, tā kā vairākās valstīs ārpus Latvijas šis jaunais vīrusa paveids ir izplatīts, lai novērstu šī koronavīrusa paveida ievešanu Latvijā, tiek noteikts, ka par pilnīgi vakcinētu tiek uzskatīta persona, kurai aizsardzību nodrošina divas vakcīnas devas vai jau minētā "Johnson & Johnson" viena deva.

Lai nodrošinātu iespēju ārstniecības personām pēc iespējas ērtākā veidā izsniegt apliecinājumu par vakcināciju, kamēr valstī nav ieviests elektroniskais sertifikāts, noteikumos iekļauta izziņas veidlapa par vakcinācijas faktu latviešu un angļu valodā. Pēc personas pieprasījuma ārstniecības iestādei būs pienākums aizpildīt minēto veidlapu, tajā iekļaujot informāciju, kas reģistrēta Veselības informācijas sistēmā par personas vakcinācijas faktu.

Kā vēstīts, pašizolācija pēc iebraukšanas Latvijā pašlaik nav jāievēro, atgriežoties no Lielbritānijas, Islandes un Vatikāna, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā patlaban ir noteikts 50 Covid-19 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs ES un EEZ valstu vidū zemāks ir tikai Vatikānā, kur divās nedēļās nav konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī Islandē, kur kumulatīvais rādītājs ir 44,5. Tāpat šis rādītājs zemāks par 50 ir Lielbritānijā, kur tas sasniedz 46,3.

Pašizolācija Latvijā jāievēro, atgriežoties no Igaunijas, Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Ungārijas, Dānijas, Somijas, Portugāles, Īrijas, Sanmarīno un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Iebraucot Latvijā no citām sarakstos neminētām pasaules valstīm, ir jāievēro pašizolācija.

Foto: no arhīva