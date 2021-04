Skolnieciņš no svētupītes

Ilgā un mokpilnā krīze jau iet uz beigām. Covid-19 pandēmija tuvojas savam finišam. Šī šķebīgā slimība (Covid-19), ko izraisa SARS-CoV-2 vīruss, drīz taps pievarēta. Līdz 2021. gada aprīļa sākumam pasaulē no Covid-19 sērgas ir miruši vairāk nekā 2,5 miljoni nevainīgu cilvēku, bet Latvijā šīs sērgas dēļ ir gājuši bojā vairāk nekā 1800 manu tautiešu. Tas ir bēdīgi. Atliek vien par viņiem aizlūgt Veļu Māti – aizkapa valdnieci. Atliek vien lūgt Sentēvu Dievus par viņu dvēseļu labklājību. Par laimi, lielākai daļai sirgstošo slimības simptomi ir viegli līdz vidēji smagi. Diemžēl šī sērga var atstāt smagas komplikācijas uz visu atlikušo mūžu vai pat novest līdz nāvei. Vienīgais veids kā izglābties ir vakcinēties. Vakcīna spēs mūs pasargāt no simptomātiskas saslimšanas un smagas slimības gaitas. Vakcīnai pret Covid-19 var pieteikties vairākos veidos. Pirmkārt, vakcinācijai var pieteikties zvanot uz bezmaksas tālruņa līniju 8989, šī tālruņa līnija darbojas septiņas dienas nedēļa no 9:00 līdz 17:00. Otrkārt, vakcinācijai var pieteikties pie sava ģimenes ārsta. Treškārt, vakcinācijai var pieteikties portāla manavakcina.lv, kas darbojas cauru diennakti septiņas dienas nedēļa. Tikai der atcerēties, lai reģistrētos elektroniski ir nepieciešama pieeja savai internetbankai. Neaizmirsīsim, dodoties uz vakcinācijas punktu, uzvilkt higiēnisko sejas masku un paņemt līdz personu apliecinošu dokumentu! Būsim apzinīgi, pasargāsim sevi, savus mīļos un tuvos! Vakcinēsimies! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna! Visa slava Latvju Dieviem!

Skolnieciņš no svētupītes

pirms 2 stundām, 2021.04.20 11:47