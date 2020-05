Privātos bērnudārzus mulsina Jelgavas pašvaldības attieksme

“Izlasījām Jelgavas Izglītības pārvaldes un Kristīnes Langenfeldes publicētos datus par privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pārsteigumā iepletām acis – dati daudzviet nav pareizi un nav arī precīzi aptaujāti. Šīsdienas situācija tiek pasniegta, balstoties uz izmaksu tāmēm, kuras veidotas pēc pagājušā gada izdevumiem. Nav saprotams, pēc kādiem cipariem radušās ailes, kurās noteikts, kādam būtu jābūt vecāku līdzmaksājumam katrā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē,” ar savu viedokli “Ziņās” vērsās Jelgavas privātās pirmsskolas iestādes “Mācos mācīties” dibinātāja Baiba Blomniece-Jurāne un privātskolas “Punktiņš” vadītāja Linda Ozola.

Viņas piebilst: “Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 709 nosaka metodiku, kā var aprēķināt viena audzēkņa izglītošanas izdevumus, bet privātās izglītības iestādes saimniecisko un ekonomisko darbību pārzina, regulē un vada pats uzņēmējs, ne Jelgavas Izglītības pārvalde, kura šajā rakstā kā padomju laikos pretendē uz vadošo lomu uzņēmuma darbībā. Interesantas pārdomas rada arī rakstā izteiktās šaubas par to, vai piešķirtie līdzekļi tiek virzīti izglītības pakalpojuma kvalitātes celšanai, vai un cik katrs privātais uzņēmējs iegulda pedagogu tālākizglītībā, infrastruktūrā. Uz kādu faktu pamata radušies šie izteikumi? Raksts rāda Jelgavas Izglītības pārvaldes nelabvēlību pret privātajām izglītības iestādēm, tajā pašā laikā nespējot nodrošināt pietiekami daudz vietu pašvaldības bērnudārzos, nav pārliecības, ka vecāki no privātajiem bērnudārziem pāries uz pašvaldības bērnudārziem.”

Vēlas izpratni un sadarbību



Telefonsarunā ar “Ziņām” B.Blomniece-Jurāne atzīst, ka viņai pirms šīs informācijas publicēšanas pietrūcis sadarbības ar Jelgavas pašvaldību, sarunu un diskusiju, lai varētu saprast, kas tieši pašvaldību neapmierina, pirms tā izsaka apgalvojumus. Pēc raksta izlasīšanas, zvanot uz pašvaldību, iestādes īpašniecei sacīts, ka tie esot tikai skaitļi, taču, viņasprāt, ciparu būtība atšķiras no tā, kas tiek apgalvots rakstā, jo nav bijis ne aptauju, ne sarunu. Pirmsskolas iestāde “Mācos mācīties”pastāv tikai otro gadu, tāpēc vērtēt iepriekšējā gada bilanci nebūtu pareizi, jo izdevumi var ievērojami atšķirties. Dibinātāja ir neizpratnē, kāpēc pašvaldība vēlas noteikt iestādes saimniecisko darbību? Turklāt šāda datu interpretācija, viņasprāt, rada neizpratni vecākos un sabiedrībā, ir nekorekta, nevajadzīga rīcība, ko iniciējusi pašvaldība, un rada neveiklu situāciju. Viņa stāsta, ka pašvaldības piešķirtais finansējums tiek izlietots lietderīgi – telpu uzlabošanai, materiāli tehniskās bāzes ierīkošanai, darbinieku algām, saimniecībā nepieciešamo līdzekļu iegādei, telpu īrei, mācību materiālu iegādei u.c.

Tajā pašā laikā B.Blomniece-Jurāne uzsver, ka ir pateicīga Jelgavas pašvaldībai par sniegto lielo atbalstu pedagogu tālākizglītībai un metodiskajiem materiāliem.

Rakstā pašvaldības izdevumā vairākkārt norādīts uz izglītības kvalitāti privātajās izglītības iestādēs, taču, kā izrādās, Jelgavas pašvaldībai vēl nemaz nav izstrādāti kvalitātes kritēriji, pēc kuriem tā vērtētu privātās izglītības iestādes. “Pie kritērijiem vēl tiek strādāts, par privātās izglītības kvalitātes kritērijiem mēs diskutējam ar pašvaldību, un mums ir savs skatījums par kvalitāti un tās vērtēšanu. Uzskatām, ka to nevar vērtēt paši naudas devēji,” teic Baiba. Viņa piebilst, ka privāto izglītības iestāžu darbu regulē MK noteikumi, un viņas dibinātajā iestādē bērni apgūst licencētu izglītības programmu, kā to nosaka Valsts izglītības satura centrs.

