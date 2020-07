Publiskajai apspriešanai nodod palielināto kadastrālo vērtību projektu

Tieslietu ministrija (TM) un Valsts zemes dienests (VZD) ir izstrādājis un nodevis publiskajai apspriešanai jauno kadastrālo vērtību projektu, kas daudziem īpašumiem paredz kadastrālo vērtību palielināšanu un varētu stāties spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Kā aģentūru LETA informēja TM, jaunās kadastrālās vērtības esot noteiktas atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019.gada 1.jūliju. TM un VZD aicina pašvaldības un iedzīvotājus iepazīties ar projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju tīmekļa vietnēs "kadastralavertiba.lv" un "kadastrs.lv".

Minētajās vietnēs ir izvietota virkne dažādu informatīvo materiālu, taču "acīs nekrīt" vieglas iespējas nekustamā īpašuma īpašniekam uzzināt gaidāmās kadastrālās vērtības izmaiņas tieši savam īpašumam.

Lauksaimniecībā izmantojamajai zemei esot gaidāms vērtību pieaugums visā valsts teritorijā sakarā cenu kāpumu tirgū, bet meža zemēm pieaugumu nosakot novērtējuma pielīdzinājums. Lauksaimniecības ēkām vērtība praktiski nemainīšoties vai pat samazināšoties nolietojuma pārrēķina dēļ.

Dzīvokļu grupā kadastrālās vērtības pieaugšot dzīvokļos jauno projektu ēkās, kas būvētas pēc 2000.gada Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un dažās mājās citviet Latvijā, kā arī sērijveida dzīvokļiem ēkās, kas būvētas līdz 2000.gadam, Rīgā, Pierīgā, Valmierā, Jelgavā un Ogrē.

Savrupmājām kadastrālās vērtības augšot jauno projektu ēkās, kas būvētas pēc 2000.gada, īpaši Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un citās lielajās pilsētās, kā arī vecākās savrupmājās Rīgā, Jūrmalā un Rīgas ietekmes zonā. Savukārt vērtība samazināšoties savrupmājām, kas būvētas līdz 2000.gadam teritorijās, kur nav cenu kāpuma.

Ražošanas objektiem kadastrālās vērtības augšot ražošanas apbūves zemei, "lētajai" apbūves zemei teritorijās, kur apbūves zemes vērtību līmenis ļoti tuvs zemes vērtību līmenim, kā arī jaunajām ražošanas ēkām, kuras būvētas pēc 2000.gada, savukārt tās samazināšoties 45 pašvaldībās. Komercobjektiem pieaugums gaidāms jauno projektu ēkās, kas būvētas pēc 2000.gada, Rīgā, Pierīgā, Jūrmalā un citās republikas nozīmes pilsētās, ēkās, kas būvētas līdz 2000.gadam, teritorijās, kur kāpis nekustamā īpašuma tirgus (pamatā Rīgā, Pierīgā, Valmierā, Jelgavā, Ogrē), bet samazinājumi esot gaidāmi vecajās ēkās, kas būvētas līdz 2000.gadam, teritorijās, kur nav tirgus cenu kāpums.

Aprēķinot projektētās kadastrālās vērtības, esot ņemti vērā tādi faktori kā ēkas nolietojums, materiāli, būvniecības periods un citi ēkas raksturojošie rādītāji. Vērtības noteikšanai esot ņemts vērā īpašuma novietojums un vides izmaiņas ap īpašumu - kā attīstījusies vai gluži otrādi degradējusies apkārtējā vide, infrastruktūra - jauni ceļi, publiskā infrastruktūra u.tml. rādītāji, jo tie tiek ietverti zonējumā. Nosauktie rādītāji esot galvenie, kas nosaka īpašuma tirgus vērtību.

Pēc valdības uzdevuma - pārrēķināt kadastrālās vērtības, lai tās atbilstu esošajai tirgus situācijai, TM visu pagājušo gadu strādājusi pie kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodikas pilnveides, lai panāktu, ka visiem objektiem kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas pēc vienādiem principiem.

"Kadastrālās vērtības izmanto 16 dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to ir svarīgi, lai tās tiktu aprēķinātas taisnīgi un pēc vienādiem principiem visiem. Diemžēl līdzšinējā kadastrālās vērtēšanas metodika pavēra plašas nodokļu optimizācijas iespējas un noteica to, ka, piemēram, jauniem projektiem kadastrālo vērtību atbilstība to faktiskajai vērtībai ir mazāka nekā vecākiem projektiem. Naudas izteiksmē tas nozīmēja, ka, piemēram, par pēc 2000.gada būvētu lielveikalu NĪN nekustamā īpašuma nodoklis tiek maksāts no proporcionāli mazākas daļas nekā par padomju laikā būvētu ēku," sacījis tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Bordāns LTV piebilda, ka kopsummā īpašumu kadastrālā vērtība Latvijā dubultosies - ne katrai mājai, bet daudzām ar to esot jārēķinās.

Ministrs atzīst, ka daudziem īpašumiem vērtības pieaugs, un, ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība ir bāze arī nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, TM pirms gada sagatavojusi grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", kuri paredz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro.

Kā uzsver TM, tas nozīmētu, ka, piemēram, primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību 80 000 eiro nekustamā īpašuma nodokļa maksājums būtu 0 eiro, bet mājoklim ar kadastrālo vērtību 120 000 eiro NĪN tiktu rēķināts no 20 000 eiro vērtības. Līdzīgs princips tiktu attiecināts arī uz zemi zem primārā mājokļa, nosakot, ka šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto 1/5 daļu no kadastrālās vērtības. Piemēram, ja kadastrālā vērtība ir 10 000 eiro, tad šobrīd nekustamā īpašuma nodoklis ir 150 eiro. Pēc TM piedāvājuma ieviešanas tie būtu 30 eiro.

"Valdības doto uzdevumu esam izpildījuši - kadastrālās vērtības ir aktualizētas atbilstoši to vērtībām tirgū. Zinot to, ka daudziem īpašumiem vērtības pieaugs, jau pirms gada aicinājām un aicinām joprojām Finanšu ministriju kopā ar pašvaldībām atbalstīt neapliekamā minimuma ieviešanu primārajam mājoklim 100 000 eiro apmērā, kas ļoti lielai daļai Latvijas iedzīvotāju noņemtu nekustamā īpašuma nodokļa slogu. Tā ieviešana joprojām ir atkarīga no Finanšu ministrijas un visas koalīcijas politiskās izšķiršanās," izteicies Bordāns.

Bordāns kā piemērus minēja, ka vidusmēra mājai NĪN maksājums varētu augt no vairākiem simtiem līdz pat tūkstotim eiro, bet dzīvoklim - piemēram, no 60 uz 120 eiro, bet ar neapliekamā minimuma ieviešanu mājai nodokļa maksājums faktiski nemainītos, bet par dzīvokļiem NĪN vispār varētu nebūtu jāmaksā.

Politiķis atkārtoti pauda viedokli, ka uz pašvaldību budžetiem, ja vien tās esot rūpējušās par uzņēmēju piesaisti, neapliekamā minimuma ieviešana negatīvi neatsauktos, jo ieņēmumu kritumu no privātpersonām segtu kāpums no komercobjektiem.

Bordāns gan atzina, ka sarunās valdībā ne pie kāda risinājuma NĪN jautājumā nav nonākts.

Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības aprēķinātas izmantojot nekustamo īpašumu darījumus par 2012. un 2013.gadu, savukārt jaunās projektētās kadastrālās vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai tirgū uz 2019.gada 1.jūliju. "Apzinoties, ka pandēmija var ietekmēt nekustamā īpašuma tirgu (pārdošanas cenas), esmu uzdevis VZD sekot līdzi situācijai tirgū un rudenī informēt par iespējamajām izmaiņām, ja tādas būs," piebildis Bordāns.

Foto: no arhīva