PVD aicina izņemt no tirdzniecības "Talsu zivju kombināta" produkciju

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina tirdzniecības tīklus visā Latvijā izņemt no realizācijas SIA "Talsu zivju kombināts" ražotos zivju konservus, informē PVD.

PVD skaidro, ka "Talsu zivju kombināta" produkcija būtu izņemama no tirdzniecības, jo uzņēmums nevar pierādīt zivju konservu izcelsmi, kā arī daļai produkcijas uzņēmumā konstatēto pārkāpumu dēļ bija jābūt iznīcinātai martā.

Dienestā atgādināja, ka pavasarī, pārbaudot sūdzību par mežā izgāztiem neaizvākotiem zivju konserviem, dienesta darbinieki veica pārbaudi "Talsu zivju kombinātā" un konstatēja higiēnas prasību tehnoloģiskajā procesā neievērošanu uzņēmumā.

Nebija veikti arī produkcijas laboratoriskie izmeklējumi, kas apliecinātu produkcijas nekaitīgumu, kā arī trūka informācijas par izejvielas izcelsmi, sterilizācijas procesu, izejvielas atlaidināšanu, uzglabāšanu u.tml.

PVD, ņemot vērā konstatētos pārkāpumus, no apgrozības izņēma visu uzņēmumā saražoto produkciju - kopā aptuveni 130 000 sterilizētu zvejas produktu konservu un apturēja uzņēmuma darbību. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika sākta administratīvā lietvedība.

Lai gan "Talsu zivju kombināts" paziņoja PVD un uzrādīja dokumentus par no apgrozības izņemtās produkcijas iznīcināšanu, plānveida pārbaudē kādā veikalā PVD inspektori pamanījuši tirdzniecībā ne tikai it kā iznīcinātās zivju konservu partijas konservus, bet arī citus it kā šajā uzņēmumā ražotus, taču patiesībā nezināmas izcelsmes zivju konservus, tostarp tādus, kas, iespējams, ražoti citviet, informēja PVD.

Dienests no attiecīgā veikala un noliktavas izņēmis 30 266 zivju konservu kārbas.

Vienlaikus PVD informē, ka "Talsu zivju kombināta" darbība nav atjaunota, tāpēc nekādi šajā uzņēmumā ražoti produkti tirdzniecībā nedrīkst atrasties.

PVD aicina arī patērētājus būt uzmanīgiem un neiegādāties "Talsu zivju kombināta" ražotos produktus, kā arī ziņot pa dienesta uzticības tālruni 67027402, ja tirdzniecībā pamanīti šajā uzņēmumā ražoti produkti.

"Talsu zivju kombināts" ir reģistrēts 2018.gadā, un tā pamatkapitāls ir 10 000 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece un patiesā labuma guvēja ir Tamara Sidenko.

Foto: PVD