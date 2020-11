PVD: Ūdeļu inficēšanās ar Covid-19 gadījumā par tālāko rīcību būs jālemj valdībai

Gadījumā, ja Latvijā kādā no ūdeļu audzētavām tiks konstatēts Covid-19, tiks veikti visi pasākumi infekcijas perēkļa operatīvai likvidēšanai un tālākas infekcijas izplatīšanās riska novēršanai, bet par tālāko rīcību būs jālemj starpinstitūciju Krīzes vadības padomei un Ministru kabinetam, norādīja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD).

Latvijā ir deviņas ūdeļu audzētavas, pašlaik ūdeles esot septiņās no tām.

PVD izceļ, ka ūdeles ar Covid-19 var inficēties no inficētiem cilvēkiem vai no citiem inficētiem dzīvniekiem. PVD ir vienošanās ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) - ja kādam no kažokzvēru novietņu darbiniekam tiks konstatēts Covid-19, PVD par to tiks informēts.

Latvijā ir pieņemts un stājies spēkā aizliegums ievest dzīvas ūdeles vai to neapstrādātas ādas no citām valstīm. Galvenais un vienīgais veids, kā pasargāt Latvijas ūdeļu audzētavas no inficēšanās, ir stingri ievērot visus piesardzības pasākumus cilvēkiem, kuri strādā ar ūdelēm un nonāk ar šiem dzīvniekiem kontaktā.

PVD šovasar veica ārpuskārtas pārbaudes kažokzvēru novietnēs, vērtējot gan dzīvnieku veselību, gan labturību. Tostarp, pārbaudot dzīvnieku veselības stāvokli, tika pievērsta uzmanība, vai dzīvniekiem nav novērojamas Covid-19 saslimšanas pazīmes. Pārbaudes kažokzvēru audzētavās turpinājās arī rudenī, papildu uzmanību pievēršot dzīvnieku veselības stāvoklim un ar novietņu vadītājiem pārrunājot novietnēs strādājošo darbinieku profilakses pasākumu nozīmību.

Patlaban Latvijas kažokzvēru audzētavās PVD, sadarbībā ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR" ("BIOR") īsteno notekūdeņu laboratorisko monitoringu, lai konstatētu, vai dzīvniekiem nav bijis kontakts ar Covid-19 ierosinātāju. Pirmo analīžu rezultāti bijuši negatīvi.

Ceturtdien Lietuvas Jonavas rajonā kādā zvērkopības saimniecībā ūdelēm atklāta inficēšanās ar jauno koronavīrusu.

Novembra sākumā Dānijas valdība paziņoja, ka piecās ūdeļu audzētavās un 12 šo audzētavu apkārtnē dzīvojošām personām veiktajos testos atklāti jauni unikāli vīrusa mutāciju varianti.

Epidemiologiem ir bažas, ka jaunais mutējušais vīrusa variants varētu negatīvi ietekmēt potenciālo vakcīnu efektivitāti. Vienlaikus tas var apdraudēt arī visu ūdeļu audzēšanas nozari.

Vēlāk inficēšanās perēkļi tika konstatēti arī Spānijas, Itālijas, ASV, Nīderlandes, Zviedrijas un Grieķijas ūdeļu fermās.

Otrdien tika paziņots, ka vīruss atklāts arī kādā ūdeļu fermā Polijas ziemeļos.

Foto: pixabay.com