Ar to mājas tehnisko apsekošanu ir visai interesanti. Atnāca aptauja- par vai pret veikt apsekošanu, summa bija tīri pieklājīga. Es, protams, gribu zināt kas tajā summā ietilpst, jo nekur ne vārda par to nav. Prasu mājas vecākai, šīs atbilde: nu visu, visu, te skatīsies visu. Varētu jau piezvanīt un pajautāt, bet tikai ne JNĪPam, jo tas, kas ietilpst tehniskajā novērtēšanā, ir super slepeni un pa telefonu to nevar teikt. Klātienē tagad šie nepieņem, varētu jau rakstīt iesniegumu, bet uz to atbilde mēneša laikā, lēmums jāpieņem ātrāk.

pirms stundas, 2020.05.29 12:20