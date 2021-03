Raiņa parkā Jelgavā būs Covid-19 analīžu pieņemšanas punkts

Aprīlī Raiņa parkā pie agrākās bērnu un jauniešu centra "Junda" ēkas darbu uzsāks jauns "MFD veselības grupa" mobilais Covid-19 analīžu paraugu nodošanas punkts. Šobrīd parka teritorijā izvietots punkta konteiners, bet punkta darbības uzsākšanai nepieciešamie darbi tiks veikti nākamnedēļ, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kā informē "MFD veselības grupa" izpilddirektore Kristīne Ozoliņa–Kaļetova, vēl notiek darbs pie formalitāšu kārtošanas, lai varētu uzsākt punkta darbību, taču paredzams, ka tajā pacientus sāks pieņemt aprīļa sākumā.

Jelgavā jau darbojas "MFD veselības grupa" Covid-19 analīžu nodošanas punkts pie Zemgales Olimpiskā centra, kurā paraugus pēc iepriekšēja pieraksta var nodot katru dienu no pulksten 8 līdz 20. Tāpat Jelgavā analīžu pieņemšanu katru dienu no pulksten 8 līdz 20 veic arī SIA "Centrālā laboratorija" punktā Brīvības bulvārī 6, bet "E.Gulbja laboratorija" filiāle Mātera ielā 29 testēšanu veic darbdienās no pulksten 13 līdz 15. Punktos analīzes var pieteikt pa vienoto tālruni 8303 vai elektroniski laboratoriju mājaslapās.

Foto: Jelgavas pašvaldība