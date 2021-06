Rakstniece Marina Kosteņecka tiksies ar lasītājiem Jelgavā

Uz tikšanos ar publicisti un rakstnieci Marinu Kosteņecku 30. jūnijā pulksten 16 Jelgavā interesentus ielūdz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta biedrība un Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pasākums notiks bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” Zemgales prospektā 7, informē LNB Atbalsta biedrības pārstāve Sanita Kitajeva.



Ar rakstnieci sarunāsies LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone.

Tikšanos varēs apmeklēt, uzrādot Covid-19 sertifikātu, kurš apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 vai pārslimojusi vīrusu.

Pasākums norisinās M.Kosteņeckas 75. jubilejas gadā. Saruna būs par rakstnieces atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts”, dzīvesstāstu, radošo darbību un lomu nesenajos Latvijas vēstures notikumos.

Organizatori skaidro, ka, rīkojot tikšanos ar rakstnieci, Jelgavas pilsētas bibliotēka un LNB Atbalsta biedrība vēlas dot iespēju ikvienam interesentam dzirdēt dokumentālus stāstus no mūsu laikmeta lieciniekiem – cilvēkiem, kam bijusi nozīmīga loma valsts liktenī. Pasākumā LNB Atbalsta biedrība atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts” dāvās Jelgavas reģiona bibliotēkām.

M.Kosteņecka ir populāra rakstniece un publiciste, viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Viņas biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu – neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi, un otrādi – M.Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir īpaša vērtība.

M.Kosteņeckas atmiņu krājumu veido divas grāmatas – “Mans XX gadsimts” un “Vēstules no XX gadsimta” – latviešu un krievu valodā. Rakstniece to sauc par mūža darbu un grāmatās dalās ar savu dzīvesstāstu, atmiņām par Latvijai izšķirošiem nesenās vēstures notikumiem un unikālu laikmeta liecību – atmodas laikā no lasītājiem un atbalstītājiem saņemtām vēstulēm. Grāmatas “Mans XX gadsimts” līdzautors ir Georgs Stražnovs, priekšvārdus rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts Skujenieks.

