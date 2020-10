Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā septembra beigās sarucis līdz 7,7%

Latvijā šogad septembra beigās reģistrētā bezdarba līmenis bija 7,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,5 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) informācija.

2020.gada septembra beigās NVA bija reģistrēti kopumā 70 306 bezdarbnieki, kas ir par 4707 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, kad aģentūrā bija reģistrēti 75 013 bezdarbnieki.

Tostarp visstraujāk reģistrētā bezdarba līmenis septembrī samazinājies Kurzemes reģionā, kamēr lēnākais bezdarba līmeņa kritums bijis Latgalē un Vidzemē.

Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis septembra beigās bija Rīgas reģionā - 6,1%, kas ir par 0,5 procentpunktiem mazāk nekā mēnesi iepriekš, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā - 15,4%, kas arī ir samazinājums par 0,4 procentpunktiem.

Zemgalē reģistrētā bezdarba līmenis septembrī samazinājies par 0,5 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 7,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 0,4 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 7,4%, bet Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies par 0,7 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 7,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Savukārt Rīgā reģistrētā bezdarba līmenis septembrī samazinājies par 0,6 procentpunktiem - līdz 6,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Septembrī bezdarbnieka statuss piešķirts 7430 iedzīvotājiem, kas ir par 6,2% vairāk nekā mēnesi iepriekš, tostarp 4104 sievietēm un 3326 vīriešiem. Šogad janvārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 7983 iedzīvotājiem, februārī - 6102 iedzīvotājiem, martā - 10 764, aprīlī - 15 825, maijā - 8153, jūnijā - 8319, jūlijā - 8602, bet augustā - 6994 iedzīvotājiem.

Tāpat NVA dati liecina, ka starp personām, kurām septembrī piešķirts bezdarbnieka statuss, visvairāk ir iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 29 gadiem - 1058, seko iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 34 gadiem - 994 un iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 39 gadiem - 882.

2019.gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis bija 6,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, taču šogad marta beigās, pēc tam, kad tika ieviesta ārkārtējā situācija, Latvijā bezdarba līmenis sasniedza 6,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, aprīļa beigās bezdarba līmenis sasniedza 8%, maija beigās - 8,4%, jūnija un jūlija beigās reģistrētā bezdarba līmenis veidoja 8,6%, bet augusta beigās reģistrētā bezdarba līmenis samazinājās līdz 8,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

