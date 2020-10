No šodienas regulārie pasažieru pārvadājumi būs aizliegti arī uz Nīderlandi un Beļģiju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informācija.

Tāpat lidojumu aizlieguma sarakstā saglabājas Andora, Spānija un Čehija, savukārt uz Franciju regulārie pasažieru pārvadājumi var atsākties.

LETA jau ziņoja, ka no 10.oktobra pašizolācija Latvijā nav jāievēro pēc atgriešanās no Somijas, Norvēģijas, Kipras un Vatikāna. Izmaiņas ir notikušas, jo ir mainīti principi, pēc kādiem tiek noteikts pašizolācijas prasības slieksnis, proti, turpmāk šis slieksnis būs pielāgots Latvijas aktuālajam divu nedēļu kumulatīvajam saslimstības ar Covid-19 rādītājam uz 100 000 iedzīvotāju.

Līdz šim pašizolācija bija jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 25, bet no sestdienas šis rādītājs tiks paaugstināts līdz 40,4 gadījumiem, jo tāds ir aktuālais saslimstības ar Covid-19 līmenis Latvijā.

Vatikāns ir vienīgā no SPKC sarakstā esošajām Eiropas valstīm, kurā nav reģistrēti Covid-19 pacienti.

Savukārt pašizolācija jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Luksemburgu, Slovākiju, Rumāniju, Ungāriju, Slovēniju, Austriju, Īriju, Maltu, Portugāli, Dāniju, Šveici, Horvātiju, Poliju, Monako, Sanmarīno, Zviedriju, Itāliju, Lietuvu, Bulgāriju un Igauniju. Šajās valstīs 14 dienu kumulatīvais rādītājs pārsniedz 50 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem. Sabiedrības veselības apdraudējums novērtēts kā augsts.

Kā vidēji augsts tas novērtēts Lihtenšteinā un Vācijā. Tajās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits nedaudz pārsniedz 40,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ vai Apvienotajās Karalistes, pašizolācija jāievēro, ceļojot no Gruzijas, Tunisijas un Kanādas. Savukārt pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Urugvajas, Japānas, Dienvidkorejas, Ruandas, Austrālijas, Jaunzēlandes un Taizemes. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Atgriežoties no citām SPKC sarakstā neminētajām valstīm, ir jāievēro pašizolācija.

