Rēķinus "Maxima" veikalos var apmaksāt tikai rīta un vakara stundās

Apmeklētāju plūsmas mazināšanai mazumtirgotāja SIA "Maxima Latvija" veikalu tirdzniecības kasēs rēķinu nomaksa pašreiz iespējama tikai noteiktās stundās no rītiem un vakaros, informē uzņēmumā. Rēķinu apmaksa "Maxima" veikalos, tostarp Jelgavā, turpmāk veicama no pulksten 8 līdz 10 rītā, kā arī no pulksten 20 līdz 22 vakarā, informē uzņēmums.

"Maxima" veikalu kasēs var apmaksāt 400 dažādu pakalpojumu sniedzēju rēķinus, piemēram, par sadzīves un komunālajiem pakalpojumiem, gāzi, telekomunikācijām, apsaimniekošanu, kā arī virkni pašvaldību izrakstītos nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus. Veikalos var apmaksāt "Jelgavas ūdens", "Fotum" un "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" rēķinus, kā arī nekustamā īpašuma nodokli.

Rēķinus var apmaksāt, uzrādot maksājuma paziņojumu ar svītrkodu, kura skenēšana notiek tāpat kā jebkuram citam veikala produktam. Kasēs ieviests arī bezkontakta skeneris. Norēķinus var veikt gan ar bankas karti, gan skaidrā naudā.

Rēķinu apmaksa noteiktās stundās ieviesta, lai mazinātu apmeklētāju plūsmu veikalos. "Maxima" informē, ka pašlaik nav lemts par ierobežojumu mazinašanu tuvākajā laikā un tie būs spēkā līdz nākamajam uzņēmuma paziņojumam.

