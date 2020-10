Rekonstrukcijas finišā “Hidrostatyba” kļūst maksātnespējīga

Arī svētdienās turpinās darbs Loka maģistrālē, kur būves ģenerāluzņēmējam “RERE Vide – Hidrostatyba” darbu izpildes termiņš ir 30. oktobris (iepriekš tas bija 30. septembris). Pagājušo svētdien strādnieki klāja bruģi uz gājēju un velosipēdistu celiņa pie Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojuma. Savukārt Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā no gūlijām, kas izbūvētas lietusūdens novadīšanai, tika lasītas akmeņu šķembas. Kāds “Ziņu” uzrunātais strādnieks teica, ka nav ne uzņēmuma “RERE Vide”, ne arī “Hidrostatyba” darbinieks, bet gan strādā apakšuzņēmumā, kura vārdu nenosauca. Vismaz pagaidām darba rosme Loka maģistrālē neliecina par to, ka vienam no diviem pilnsabiedrības dalībniekiem – lietuviešu būvkompānijai “Hidrostatyba” – uzsākts maksātnespējas process un bankrota procedūra, par ko jau augustā rakstīja Lietuvas mediji. Var piebilst, ka visā maģistrāles garumā ar pagaidu ātruma ierobežojumu 30 kilometri stundā jau rit auto un gājēju satiksme.

Būve tuvojas nodošanai



Pašvaldības pārstāve Egita Veinberga informē, ka “pašlaik objektā ir uzsākts būvdarbu nodošanas un pieņemšanas process, kura laikā inženiertīklu turētāji pirms atzinuma izsniegšanas apseko objektu kopā ar būvuzņēmēju un būvuzraugu”. Uz jautājumu, kā darbu pabeigšanu Loka maģistrālē varētu ietekmēt Lietuvas uzņēmuma “Hidrostatyba” bankrots, E.Veinberga atbild: “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē nav ierakstu par maksātnespējas procesu pilnsabiedrībai “RERE Vide – Hidrostatyba”. Turklāt būvdarbu veicēja pilnsabiedrība “RERE Vide – Hidrostatyba” nav sniegusi informāciju pašvaldībai, ka tiesā būtu ierosināta lieta par to, ka uzņēmums “Hidrostatyba” ir atzīts par maksātnespējīgu.” No tā nākas secināt, ka medijos publicētā informācija pašvaldību tieši neskar.

Foto: no arhīva