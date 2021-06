Rīgas līča dienvidu un rietumu piekrastē līdz +20 grādiem silts ūdens

Siltākais ūdens Latvijas piekrastē ir Rīgas līča rietumos un dienvidos - posmā no Kolkas līdz Ādažu novadam, liecina meteoroloģiskā informācija.



Šajā piekrastes daļā, tai skaitā peldvietās Jūrmalā un Rīgā, jūras ūdens iesilis līdz +16..+20 grādiem.

Saulkrastu un Limbažu novadā, kā arī atklātas jūras piekrastē Kurzemē ūdens temperatūra ir vien +9..+14 grādi.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem lielākajā daļā upju un ezeru ūdens temperatūra pirmdienas rītā ir +15..+20 grādi. Ūdens temperatūra ostās plkst.8 bija no +9,0 grādiem Skultē līdz +19,5 grādiem Mērsragā.

Jau ziņots, ka saules ultravioletais starojums ir tuvu gada augstākajam līmenim, turklāt atstarojuma dēļ pludmalē saņemtā ultravioletā radiācija ir lielāka nekā citviet, tādēļ sauļojoties jāievēro piesardzība. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.

