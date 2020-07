Romas ielā Jelgavā asfaltu klās jūlija beigās

Jelgavā būvdarbi turpinās Romas ielā – šonedēļ sākta ceļa segas pamatnes izveide, lai jūlija beigās posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai ieklātu asfaltu. Līdztekus Romas ielas posmam asfalta segums tiks atjaunots arī Zemeņu ielā no Miera ielas līdz Zemeņu ielai, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Romas ielā no Turaidas ielas līdz pilsētas robežai un Zemeņu ielā no Miera līdz Zemeņu ielai tiks asfaltēta brauktuve. Tur paralēli tiek sakārtota arī lietusūdens novadīšana, pārtīrot un padziļinot grāvjus un ievalkas, paredzot zem iebrauktuvēm uz īpašumiem esošo caurteku pārbūvi un jaunu izbūvi. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Liene Klauža stāsta, ka šobrīd būvdarbu veicējs ir paplašinājis Romas ielas brauktuvi pie administratīvās robežas un turpina pārbūvēt iebrauktuves uz privātmājām, pārbūvējot vai izbūvējot jaunas caurtekas zem iebrauktuvēm. Tāpat objektā tiek veikta esošo sadzīves kanalizācijas aku vāku regulēšana brauktuves līmenī. «Šonedēļ sākta Romas ielas posma ceļa seguma pamatnes sagatavošana, lai varētu ieklāt šķembas un vēlāk asfaltēt,» piebilst L.Klauža, papildinot, ka asfaltēšanu šajā ielas posmā plānots uzsākt jūlija beigās.

Jau līdz šim Straumes ielas posmā no Romas ielas līdz Elejas ielai padziļināts un attīrīts grāvis, kā arī, lai nodrošinātu ūdens atvadi, nomainītas esošās caurtekas. Turaidas ielas posmā no Romas ielas līdz Mežmalas ielai, kas šobrīd ir remontdarbu zonas apbraucamais ceļš, veikta dubultās virsmas apstrāde ar sīkšķembām. Savukārt Zemeņu un Miera ielas krustojumā jau izbūvēts lietusūdens kanalizācijas pieslēgums esošajai lietusūdens sistēmai Miera ielā.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka līdz 24. augustam ir ierobežota satiksme Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Zemeņu ielas posmā no Miera līdz Romas ielai un Straumes ielas posmā no Romas ielas līdz Elejas ielai. Tāpat ielas seguma atjaunošanas būvdarbu laikā jāievēro saskaņotās satiksmes organizācijas shēmas.

Būvdarbus veic SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” par 469 479,99 eiro ar PVN. Tos plānots pabeigt līdz 2020. gada augusta nogalei.

Jāpiebilst, ka 2018. gadā asfalta segums tika ieklāts Romas ielas posmā no Zemeņu līdz Turaidas ielai.

Foto: Jelgavas pašvaldība