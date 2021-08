Finanšu ministrija (FM) rosina terminēt izdienas pensiju izmaksu un noteikt vienotu šīs pensijas aprēķinu, teikts ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par 2022.gada budžetu, kas šonedēļ tika skatīts valdībā.

2020.gadā Valsts kontrole revidēja izdienas pensiju sistēmu, secinot, ka izdienas pensiju politika Latvijā nav sakārtota, tā neatbilst pensiju politikas būtībai un ir netaisnīga pret vecuma pensiju saņēmējiem. Valsts kontrole aplēsusi, ka desmit gadu laikā izdienas pensijām izmaksājamā summa gandrīz dubultojusies un augusi par 32,5 miljoniem eiro. Savukārt Izdienas pensiju nākotnes saistības ir sasniegušas četrus miljardus eiro.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, taisnīgu un fiskāli atbildīgu izdienas pensiju sistēmu, FM uzskata, ka ir nepieciešams pilnībā pārskatīt esošo sistēmu un nodrošināt centralizētu pieeju izdienas pensiju politikas un normatīvā regulējuma izstrādē.

Ministrija iesaka nodrošināt tiesisko paļāvību tiem, kas patlaban saņem izdienas pensiju vai ir uzkrājuši būtisku izdienas stāžu, un neattiecināt uz tiem jauno izdienas pensiju sistēmu. Tāpat FM rosina paredzēt jaunās sistēmas ieviešanai taisnīgu un pietiekamu pārejas periodu.

FM piedāvājums paredz definēt izdienas pensiju piešķiršanas mērķus, dalot izdienas pensijas saņēmējus divās grupās.

Pirmā grupa būtu personas, kuru profesijai ir īss profesionālais mūžs. Otrā grupa būtu personas, kuras, pildot dienesta pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības un veselības apdraudējumam.

Tādējādi FM rosina pārskatīt esošo izdienas pensiju saņēmēju loku, to sadalot pa minētajām divām grupām, kā arī izslēdzot no saņēmēju loka personas, kuras atbilstoši to darba pienākumu specifikai neatbilst minētajiem mērķiem.

Vienlaikus ministrijā atzina, ka visām izdienas pensijām ir jābūt terminētām.

Tāpat rosināts paredzēt, ka abām izdienas pensiju grupām ir jābūt ekonomiski motivētām iesaistīties darba tirgū arī pēc izdienas pensijas saņemšanas, tai skaitā ar skaidru fiskālo mērķi veidot papildus pensiju kapitālu pirmajā, otrajā un trešajā pensiju līmenī, lai, iekļaujoties vispārējā pensiju sistēmā, saņemtu vecuma pensiju ar relatīvi augstu pensiju aizvietošanas koeficientu.

FM rosina noteikt katrai amatu grupai vienotus izdienas pensijas ieguves un aprēķina kritērijus, ņemot vērā izdienas stāžu, izdienas pensijas piešķiršanas minimālo vecumu, pensijas apmēru no mēneša vidējās darba samaksas, periodu, par kuru tiek aprēķināta izdienas pensija, pielīdzināto periodu ieskaitīšanu izdienā, kā arī izdienas pensijas izmaksas pārtraukšanu.

Patlaban gan nav zināms, kad varētu tikt izstrādāts konkrēts piedāvājums izdienas pensiju sistēmas reformai.

Foto: no arhīva